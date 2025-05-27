Минфин хочет видеть страховщиков жизни частью программы долгосрочных сбережений

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ хотел бы видеть страховщиков жизни частью программы долгосрочных сбережений граждан (ПДС), заявил замминистра финансов Иван Чебесков на конференции Всероссийского союза страховщиков во вторник.

"Мы очень бы хотели, чтобы страховщики стали частью программы долгосрочных сбережений, просто пока с ЦБ не нашли простого решения, как это сделать. А так мы в целом это поддерживаем. Я думаю, что это не может произойти завтра, как и с НПФ. Мы бы, конечно, хотели, чтобы все сразу стали вкладываться в акции - и НПФ, и страховщики - в больших объемах. Но это было бы не очень целесообразно и не очень ответственно с их стороны, это должно происходить постепенно по мере наращивания портфелей и по мере наращивания гражданами таких продуктов", - сказал Чебесков.

По его словам, сейчас рассматривается расширение льгот по семейным продуктам. "Налоговая льгота будет до 1 млн рублей, сейчас как раз с сообществом прорабатываем, в каком виде это может быть, пока финального решения по этому вопросу не принято", - отметил замминистра финансов. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 15 июля 2025 года обеспечить создание финансового инструмента для семейных сбережений с налоговым вычетом в размере до 1 млн рублей в год.

Комментируя введение на страховом рынке требований к ответственности по МСФО 17, Чебесков подчеркнул, что "это важный шаг на пути к повышению прозрачности и доверия". "Тут у нас с рынком было полное взаимопонимание, что тоже нас радует, что мы всегда находим решение, умеем договариваться, решать проблемы и ставить себе задачи. То есть в целом есть нацеленность у Минфина с рынком", - сказал он.