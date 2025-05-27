Xiaomi в I квартале увеличила чистую прибыль в 2,6 раза

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Китайский производитель потребительской электроники Xiaomi в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль в 2,6 раза и нарастил выручку на 47,4%, его скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы рынка.

В январе-марте 2025 года выручка Xiaomi составила 111,29 млрд юаней ($15,5 млрд) против 75,51 млрд юаней годом ранее.

Эксперты, опрошенные LSEG, в среднем прогнозировали выручку на уровне 107,6 млрд юаней.

Чистая прибыль в отчетном квартале подскочила до 10,68 млрд юаней с 4,17 млрд юаней в первом квартале 2024 года. Прибыль без учета разовых факторов выросла более чем в 1,6 раза - до рекордных 10,68 млрд юаней с 6,49 млрд юаней годом ранее, также превысив ожидания рынка (8,96 млрд юаней).

Продажи смартфонов Xiaomi повысились на 8,9%, до 50,6 млрд юаней. В минувшем квартале компания продала 41,8 млн устройств, на 3% больше, чем годом ранее.

Выручка в сегменте интернета-вещей (IoT) и бытовой электроники повысилась в 1,6 раза - до 32,3 млрд юаней.

Доходы Xiaomi от интернет-услуг в минувшем квартале поднялись на 12,8%, до 9,1 млрд юаней.

С начала 2025 года капитализация Xiaomi подскочила на 49,4%.