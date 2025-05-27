Рубль на "Мосбирже" незначительно подешевел к юаню

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - За торги вторника на "Московской бирже" рубль незначительно подешевел к юаню, несмотря на ускорение снижения цен на нефть, так как спрос на рублевую ликвидность поддерживался подготовкой экспортеров к основным налоговым выплатам. В среду в бюджет будут перечислены НДФЛ, НДПИ, налог на прибыль, страховые взносы, НДС и акцизы.

К 19:00 юань подорожал на 2,85 копейки, до 11,1185 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 28 мая на 4,12 копейки, до 79,6176 рубля, и увеличил курс евро на 43,63 копейки, до 90,9007 рубля.

"Рубль, наконец, снижает свое давление на инвалюты. Биржевой юань сегодня был у 11,14, доллар боролся за возвращение выше 80 рублей. Эффект от налогового периода завершается - основной объем дополнительной валюты экспортеры уже продали. Снижаться может и в целом навес предложения валюты из-за эффекта от сокращения котировок нефти с начала апреля, спрос же на иностранные деньги при этом может постепенно расти - учитываем приближение сезона отпусков, летнее оживление импорта, ожидаемое начало секвестра ключевой ставки ЦБ. Со среды ожидаем более выраженную слабость рубля. Встретить июнь курсы валют могут в пределах 11,2-11,3 рубля/юань и 81-82 рубля/$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Участники рынка продолжают следить за ходом урегулирования российско-украинского конфликта.

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог 27 мая выдвинул предположение, что Женева могла бы стать местом для проведения следующих переговоров России и Украины.

"Мы хотели бы организовать их в Ватикане и были довольно настроены на это, но россияне не захотели ехать туда, (...) так что я думаю - Женеву можно выбрать следующим местом для переговоров", - сказал он и отметил, что Россия пока что не представила проект меморандума по мирному урегулированию украинского кризиса.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио выражал надежду, что разрабатываемый российский меморандум о мирном соглашении с Украиной позволит добиться прогресса на переговорах.

Турецкая газета Hurriyet ранее сообщала, что глава МИД Турции Хакан Фидан, посещающий Москву 25-27 мая, во время встреч с российскими представителями подчеркнул готовность Анкары продолжить играть роль посредника в урегулировании украинского конфликта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров вновь обратился бы к Турции. "Что касается переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям, - в Стамбуле очень хорошо", - сказал он на совместной пресс-конференции с Фиданом в Москве.

Снижение цен на нефть усилилось вечером во вторник в ожидании встречи восьми стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться увеличение добычи на июль.

К 19:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,65%, до $63,67 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,56%, до $60,72 за баррель.

Восьмерка стран ОПЕК+ обсуждает возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тысяч б/с в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, состоится в субботу, а не в воскресенье, сообщили ранее несколько источников.

С другой стороны, снижение котировок сдерживает оптимизм по поводу переговоров США и Европейского союза по поводу заключения торговой сделки. Ранее американский президент Дональд Трамп согласился отложить вступление в силу пошлины в 50% на импорт товаров из ЕС до 9 июля, чтобы дать сторонам время для достижения соглашения по тарифам.

Во вторник Трамп позитивно оценил усилия Евросоюза, направленные на заключение сделки.

"Меня только что проинформировали, что из ЕС позвонили для быстрого согласования дат для встреч. Это позитивное событие", - написал он в Truth Social.

Банк России 27 мая в рамках аукциона недельного репо разместил 200 млрд рублей (при лимите 200 млрд рублей и спросе 614,195 млрд рублей) в среднем по ставке 21,28% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 20 мая, ЦБ разместил 940 млрд рублей (при лимите 940 млрд рублей и спросе 2 154,889 млрд рублей) в среднем по ставке 21,25% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка практически не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 мая опустилась на 8 базисных пунктов - до 20,71% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев во вторник остались на прежнем уровне - 20,92%, 21,64% и 22,09% годовых соответственно.