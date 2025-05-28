Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню в единый день налоговых выплат

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Утром в среду на "Московской бирже" рубль подорожал к юаню в единый день налоговых выплат: в бюджет будут перечислены НДФЛ, НДПИ, налог на прибыль, страховые взносы, НДС и акцизы.

За первую минуту торгов юань подешевел на 6 копеек до 11,0585 рубля. При этом юань оказался на 4,29 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Юань в среду может продолжить умеренное укрепление к рублю, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"В рамках торгов среды ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине диапазона 11 - 11,5 рублей/юань, - пишет эксперт в комментарии. - При этом китайская валюта может продолжить умеренный рост и сделать существенный шаг к середине данного коридора на фоне сохраняющейся неопределенности на геополитическом треке и дальнейшего ухудшения ситуации в ценах на нефть. Отметим, что в среду будет пройден пик налоговых выплат, в результате чего рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров, что существенно снижает риски отступления юаня ниже 11 рублей".

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник вечером, что если бы не он, то России пришлось бы иметь дело с очень крупными проблемами. "Чего не понимает президент России Владимир Путин, так это то, что, если бы не я, множество по-настоящему плохих вещей уже случилось бы с Россией; я имею в виду - в самом деле плохих", - написал Трамп в Truth Social и добавил, что Путин "играет с огнем".

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог считает, что Трамп подразумевает ухудшение личных отношений с Путиным, когда говорит об "игре с огнем". "Не стоит портить отношения с президентом Трампом. (...) Потому что вы с президентом Трампом продвинетесь намного дальше, если сможете наладить отношения", - заявил спецпосланник.

Текущие темпы роста цен в России в апреле-мае заметно снижались в значительной степени из-за эффекта переноса укрепления рубля, которое в существенной мере является отражением достигнутой жесткости денежно-кредитной политики (ДКП), говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

В апреле рост потребительских цен с сезонной очисткой в годовом выражении замедлился до 6,2% с 7,0% в марте. "Оперативные данные мая указывают на продолжение замедления текущих темпов роста потребительских цен и годовой инфляции", - отмечают аналитики ЦБ. Максимум годовой инфляции пришелся на март, когда она составила 10,3%, в апреле этот показатель снизился до 10,2%.

"Стабилизация инфляции на целевом уровне 4% в 2026 году требует проведения жесткой денежно-кредитной политики длительное время. Траектория ключевой ставки будет определяться скоростью снижения инфляции и инфляционных ожиданий, балансом рисков для достижения цели по инфляции в 2026 году", - подчеркивает департамент ЦБ.

Цены на нефть повышаются в среду на информации СМИ о том, что США запретили Chevron Corp. экспортировать нефть из Венесуэлы. Рост рынка, однако, сдерживается ожиданиями дальнейшего наращивания добычи странами ОПЕК+.

К 10:05 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,48% до $64,4 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX)подорожали к этому времени на 0,53%, до $61,2 за баррель.

Как сообщил Reuters со ссылкой на источники, новая лицензия, выданная Chevron администрацией президента Трампа, позволяет компании сохранить активы в Венесуэле, но не дает возможности экспортировать нефть из страны. Срок действия предыдущей лицензии завершился 27 мая.

Участники рынка ждут встречи государств ОПЕК+, на которой будут обсуждаться уровни добычи в июле. Как сообщали СМИ, восьмерка стран ОПЕК+ рассматривает возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с) в июле. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн б/с, состоится в субботу, а не в воскресенье, сообщили ранее несколько источников.

Кроме того, трейдеры оценивают перспективы новых санкций США в отношении РФ.