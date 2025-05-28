Рынок акций РФ во вторник вырос вторые торги подряд

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос вторые торги подряд в рамках коррекции после падения с середины прошлой недели из-за сомнений в скором мирном урегулировании военного конфликта вокруг Украины, поддержку покупателям оказала подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65,5 за баррель) и ожидания нового раунда переговоров РФ-Украина. Фактором риска выступила угрожающая риторика со стороны США. Индекс МосБиржи поднялся в район 2800 пунктов, лидерами роста выступили акции "НОВАТЭКа" (+4,1%), АФК "Система" (+4%) и "Группы компаний ПИК" (+3,8%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2785,2 пункта (+1,8%, максимум сессии - 2799,5 пункта), индекс РТС - 1102,21 пункта (+1,8%). Цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 мая, составил 79,6037 руб. (-1,39 копейки).

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