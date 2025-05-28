Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 7% благодаря дивидендам "дочек" и разовым доходам

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банков РФ в апреле составила 261 млрд рублей, что на 7% выше результата марта (244 млрд руб.), говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Доходность на капитал (ROE) выросла до 16,9 с 16,0%.

Поддержку результатам сектора оказали волатильные доходы, которые увеличились до 132 млрд руб. (+58 млрд руб., +79%). В основном рост обеспечили дивиденды (+40 млрд руб.), преимущественно от лизинговых и страховых дочерних компаний. Кроме того, отдельные банки отразили разовые доходы (+23 млрд руб.).

Чистые процентные доходы выросли на 16 млрд руб. (+3%) за счет корпоративного сегмента. У банков существенно сократились процентные расходы по юрлицам (-6%), в том числе из-за оттока средств компаний в связи с уплатой налогов в бюджет.

Прибыль сдерживал рост отчислений в резервы (+45 млрд руб., +24%), преимущественно по юрлицам. Банки признали потери по ряду заемщиков, в том числе из-за просрочек по платежам и ухудшения их финансового положения.

Операционные расходы по ряду статей выросли в совокупности на 15 млрд рублей (+4%).

Совокупный финансовый результат сектора с учетом переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале, составил около 245 млрд руб. (256 млрд руб. в марте).