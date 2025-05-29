Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,4%

Лидируют Эн+ и Норникель

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг продолжил восстановительный рост на фоне известий о втором раунде переговоров РФ-Украина по решению украинского конфликта, заявлений президента США Трампа о нежелании вводить новые антироссийские санкции, а также улучшения внешней конъюнктуры. Индекс IMOEX2 за минуту торгов прибавил 1,4% к уровню закрытия основных торгов накануне, лидируют в росте акции "Эн+ груп" (+2,9%), "Норникеля" (+2,8%), "НОВАТЭКа" (+2,3%), ОК "Русал" (+2,3%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2823,3 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 мая, составляет 79,6037 руб. (-1,39 копейки).

Подорожали также акции "Группы компаний ПИК" (+2,2%), "НЛМК" (+2,1%), "ВК" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+1,9% и +0,6% "префы"), "Газпрома" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Роснефти" (+1,4%), "ММК" (+1,3%), АФК "Система" (+1,1%), "Т-Технологии" (+1,1%), "Северстали" (+1%), "ФосАгро" (+1%), ВТБ (+0,8%), "МТС" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил накануне, что Россия готова предоставить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле.

"Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", - говорится в заявлении Лаврова, опубликованном МИД в среду.

Президент США Дональд Трамп примерно через две недели узнает, желает ли Россия в самом деле урегулировать конфликт на Украине.

"Я дам вам знать примерно через две недели, в течение двух недель. Мы выясним это очень скоро", - заявил он в Белом доме в ответ на вопрос, хочет ли Россия, по мнению Трампа, мира на Украине. Он отметил, что не считает нужным сейчас пояснять, что имел в виду, когда на днях утверждал, что Россия "играет с огнем".

Также Трамп заявил в среду, что США пока не вводят санкции в отношении России, так как такие меры могут помешать быстрому урегулированию конфликта на Украине. "Единственная причина - это то, что в ситуации, когда я считаю, что мы близки к сделке, мне не хотелось бы все испортить", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, почему он не вводит санкции против Москвы.

Тем временем вышедшие накануне вечером данные Росстата зафиксировали сохранение низких темпов инфляции в России. Так, инфляция в РФ с 20 по 26 мая 2025 года составила 0,06% после 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. С начала месяца рост цен к 26 мая составил 0,21%, с начала года - 3,34%. Из данных за 26 дней мая этого года и среднесуточных данных за май 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 26 мая замедлилась до 9,78% с 9,90% на 19 мая (после 10,23% на конец апреля).

ЦБ РФ перед заседанием совета директоров 6 июня рассмотрит новые данные, варианты решения по ключевой ставке и сигналу будут более разнообразными, чем в апреле, заявил в среду зампред Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной публикации обзора финансовой стабильности.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, по данным Росстата, годовая инфляция в РФ на 26 мая замедлилась до 9,78% с 9,90% на 19 мая. Согласно прогнозам аналитиков, ожидания по инфляции за 2025 год остались на прежнем уровне в 7,1%. Рост потребительских цен начал замедляться еще в апреле, в том числе благодаря укреплению рубля. Данные новости рынок встретил позитивно, ведь на фоне замедления инфляции будет снижаться ключевая ставка ЦБ РФ, что оказывает положительный эффект на финансовую устойчивость компаний и их развитие. Тем не менее ЦБ предупреждает о рисках возвращения высокой инфляции. Геополитическая ситуация также остается неопределенной, что может продолжить оказывать давление на рынок. Также Минфин США разрабатывает санкционный пакет, который будет нацелен на банковский и энергетический секторы России, что, несомненно, негативно повлияет на рынок, считает аналитик.

Индекс МосБиржи протестировал уровень сопротивления 2785,2 пункта на 4-часовом тайм-фрейме. Индикатор закрепился выше трендовой наклонной, формировавшейся последнюю неделю. В такой ситуации не исключен отскок вниз и ретест наклонной в области 2720 пунктов. При отсутствии положительных новостей возможно, что индикатор может уйти ниже локального минимума в 2667,83 пункта.

Индексы акций в США в среду снизились на 0,5-0,6%; инвесторы оценивали новости компаний, следили за развитием ситуации в международной торговле, а также изучали протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Руководители ФРС полагают, что могут столкнуться с трудным выбором, если инфляция будет ускоряться параллельно с ростом безработицы, говорится в протоколе. При таком развитии событий придется определять приоритеты и решать - поднимать ставки для борьбы с повышенной инфляцией или же снижать их для обеспечения максимальной занятости и стимулирования экономического роста.

В то же время участники заседания согласились, что в настоящее время экономический рост и рынок труда в США демонстрируют устойчивость, хотя прогноз на будущее и стал более неопределенным.

В Азии в четверг наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 1,3-1,9%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены также продолжают рост на сообщениях СМИ, что США запретили компании Chevron экспортировать нефть из Венесуэлы.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $65,67 за баррель (+1,2%), июльская цена фьючерса на WTI - $62,66 за баррель (+1,3%).

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, новая лицензия, выданная Chevron администрацией президента США Трампа, позволяет компании сохранить активы в Венесуэле, но не дает возможности экспортировать нефть из страны. Срок действия предыдущей лицензии завершился 27 мая.

Спикер госдепаТэмми Брюс в ходе пресс-конференции заявила, что власти США "продолжат ограничивать финансирование режима Мадуро, которое он использует для угнетения народа Венесуэлы".