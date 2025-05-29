Экспорт рыбной продукции из РФ в 2025 году может превысить $6 млрд

Промысловый лов трески в Охотском море Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Экспорт рыбной продукции из РФ в 2025 году может превысить $6 млрд против $4,8 млрд в 2024 году, прогнозирует федеральный центр "Агроэкспорт".

В том числе экспорт филе оценивается на уровне $500 млн, говорится в сообщении центра.

Основными направлениями поставок будут Китай, Южная Корея, ЕС, Япония и Белоруссия.

Центр также сообщил, что за четыре месяца этого года РФ экспортировала рыбной продукции на $1,9 млрд, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По оценке "Агроэкспорта", в 2024 году РФ вошла в топ-10 экспортеров рыбопродукции, став лидером по поставкам в нескольких значимых секторах мирового рыбного рынка: премиального краба, трески, минтая.

Большая часть поставок приходилась на мороженую рыбу - 47% (на $2,3 млрд). Доля рыбного филе составила 9% ($423,2 млн), консервированной рыбы и икры - 2% ($80,8 млн).

Рыбное филе в 2024 году отгружалось в 64 страны мира. Наибольшая часть пришлась на государства Евросоюза - 35% ($148,4 млн), страны Восточной Азии - 29% ($124,6 млн), Китай - 19% ($81,7 млн).