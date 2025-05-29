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Shell выкупит у TotalEnergies долю в нигерийском нефтяном месторождении Bonga за $510 млн

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Британо-нидерландский нефтегазовый гигант Shell купит долю французской TotalEnergies в нефтяном месторождении Bonga у берегов Нигерии за $510 млн, говорится в сообщении Shell.

Shell выкупит 12,5% в месторождении за счет приобретения доли TotalEnergies в контракте о разделе добычи. В результате доля Shell вырастет с 55% до 67,5%.

Закрытие сделки ожидается до конца текущего года.

Добыча на Bonga началась в 2005 году. Ее потенциал оценивается в 225 тыс. баррелей в сутки.

Shell TotalEnergies Нигерия Bonga
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