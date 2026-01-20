Закрытие Chevron сделки по покупке Hess стало крупнейшим M&A в нефтянке в 2025 году

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Международные нефтегазовые компании, активизировавшиеся несколько лет назад в сфере покупок традиционных ресурсов после низкоуглеводородной "диеты", в прошлом году продолжили прикладывать усилия в этом направлении.

По итогам года общая стоимость сделок в нефтегазовом комплексе, согласно анализу открытой информации, приблизилась к $150 млрд. Оба полугодия были одинаково активны на объявления о намерениях и официальные оформления договоренностей. Но самым заметным стало в июле закрытие американской Chevron покупки конкурирующей Hess за $53 млрд.

Особую ценность этой сделки, объявленной еще в октябре 2023 года, представляет нефтяное месторождение Stabroek на шельфе Гайаны с запасами в 11 млрд баррелей. Chevron, выиграв суд с Exxon, стала ее партнером на спорной территории с Венесуэлой, хотя события начала 2026 года не предрекают Каракасу хоть сколько-нибудь весомой позиции по данному вопросу. Ранее в Wood Mackenzie подсчитали, что после приобретения Hess Chevron может рассчитывать на добычу около 4,5 млн б.н.э./с, в то время как уровень Exxon составит около 5 млн б.н.э./с.

Именно эта сделка вывела в прошлом году сектор upstream в лидеры M&A (mergers and acquisitions), обеспечив большую часть из оборота, который превысил $80 млрд. Остальные транзакции здесь даже близко не смогли подобраться по размеру стоимости. Так, слияние канадских Whitecap Resources Inc. и Veren Inc., создавшее крупнейшего в стране производителя легкой нефти и конденсата с активами, сосредоточенными в провинции Альберта, было оценено в $10,4 млрд. Поглощение канадской Cenovus Energy Inc. конкурирующей MEG Energy Corp обошлось в $6,2 млрд, а Viper Energy (входит в состав Diamondback Energy) заплатила за Sitio Royalties, владеющего активами в Пермском бассейне США, $4,1 млрд.

В downstream стоит отметить покупку американским оператором АЗС Sunoco канадского конкурента Parkland за $9,1 млрд, а в midstream - приобретение Brookfield Infrastructure за $9 млрд Colonial Enterprises, владеющей крупнейшей в США системой топливопроводов. Взамен на $5,7 млрд инвестфирма Stonepeak получила от австралийской нефтегазовой Woodside Energy 40% в находящемся в стадии разработки проекте по экспорту сжиженного газа Louisiana LNG Infrastructure в США. А вот XRG (входит в ADNOC из ОАЭ) отказалась от запланированного поглощения австралийской газодобывающей компании Santos за $19 млрд, которое вывело бы ее в число лидеров по производству СПГ.

Судя по всему, активизация процесса M&A на нефтегазовом рынке продолжится и в 2026 году. В первых числах января Occidental завершила сделку по продаже своего нефтехимического бизнеса OxyChem инвесткомпании американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway за $9,7 млрд. С интересом и нетерпением рынок ждет и развязки по продаже многопрофильных зарубежных активов российского "ЛУКОЙЛа", оцениваемых примерно в $20 млрд.

Среди объявленных намерений выделяется нефтесервисная Baker Hughes, которая планирует купить за $13,6 млрд Chart Industries - ведущего поставщика технологий, оборудования и услуг, связанных со сжиженным природным газом, водородом, биогазом и улавливанием CO2. Также в процессе слияния в добывающую компанию стоимостью $12,8 млрд находятся американские SM Energy и Civitas Resources, а американская энергетическая Sempra достигла соглашения о продаже 45% в своем инфраструктурном подразделении, владеющим долями в ряде СПГ-проектов, за $10 млрд. Помимо этого, японская Mitsubishi намерена купить газовые активы в США за $7,5 млрд, а британская BP рассчитывает к концу года получить $6 млрд от Stonepeak за мажоритарную долю (65%) в подразделении по производству смазочных материалов Castrol.