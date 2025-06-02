Рынок акций РФ после негативного открытия отыграл часть потерь

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в понедельник отыграл часть потерь, понесенных в начале утренней сессии из-за возросших сомнений в скором урегулировании украинского конфликта после подрывов в воскресенье мостов в Брянской и Курской областях, а также атак FPV-дронами военных аэродромов в пяти областях России. Индекс IMOEX2 отскочил выше 2780 пунктов после отката на старте торгов в район 2750 пунктов; в лидерах снижения остаются акции "Газпрома" (-3%) и "НОВАТЭКа" (-2,9%).

К 07:40 по Москве индекс МосБиржи составил 2780,47 пункта (-1,7%, на старте торгов индекс потерял 2,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 мая, составляет 78,6171 руб. (+12,01 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-2,4% и -0,6% "префы"), "АЛРОСА" (-2%), ОК "Русал" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,7%), "ММК" (-1,7%), "НЛМК" (-1,6%), АФК "Система" (-1,6%), "Норникеля" (-1,4%), Сбербанка (-1,3% и -1,3% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,2%), "ВК" (-1,2%), "Т-Технологии" (-1,1%), "МТС" (-1%), "Группы компаний ПИК" (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%), ВТБ (-0,9%), "ФосАгро" (-0,9%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%).

Как заявило Минобороны РФ, Украина с применением FPV-дронов атаковала военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

"В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - заявили в Минобороны РФ.

Киев не оповещал Вашингтон о намерении нанести удары по военным аэродромам на территории России, сообщил в воскресенье CBS News. "Источники в администрации США заявили CBS News в воскресенье, что Белый дом не знал о том, что это готовится", - отметил телеканал. Об этом же сообщил портал Axios со ссылкой на американский и украинский источники. При этом отмечается, что представители Белого дома отказались комментировать удары.

Переговоры России и Украины стартуют в Стамбуле во второй половине дня в понедельник, сообщил турецкий государственный ресурс TRTHaber. "Переговоры делегаций запланированы на завтра в 13:00 во дворце Чираган", - сообщило в воскресенье издание со ссылкой на источник в МИД Турции.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил в воскресенье, что пока нет конкретных договоренностей по поводу личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Идея витает в воздухе. Понятно. Когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне. Должна быть тщательная подготовка к этой встрече", - подчеркнул Ушаков.