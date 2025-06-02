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Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,2% в начале основной сессии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник снизился на фоне возросших сомнений инвесторов в скором урегулировании украинского конфликта после подрывов в воскресенье мостов в Брянской и Курской областях, а также атак FPV-дронами военных аэродромов в пяти областях России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов опустились на 1,2%, причем первый упал ниже рубежа 2800 пунктов; лидируют в откате акции "Газпрома" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,8%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2794,32 пункта (-1,2%, на старте торгов утренней сессии индекс падал на 2,6%), индекс РТС - 1119,7 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 мая, составляет 78,6171 руб. (+12,01 копейки).

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