Британия планирует построить 12 ударных атомных подлодок

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Лондон намерен построить 12 ударных атомных подводных лодок класса Astute и закупить семь тысяч единиц дальнобойного оружия в рамках масштабной Стратегической оборонной программы, которую в понедельник представит премьер-министр Кир Стармер, сообщает Минобороны Соединенного Королевства.

План по субмаринам планируется реализовать до 2030 года. В предстоящий период каждые 18 месяцев со стапелей на воду должна будет спускаться новая подводная лодка. Они не будут нести ядерное оружие, а будут оснащаться крылатыми ракетами и торпедами с обычными боевыми частями.

Как указывает издание UK Defence Journal, этот шаг, призванный укрепить национальную безопасность в условиях растущих глобальных угроз, представляет собой значительное увеличение по сравнению с текущей эксплуатацией семи имеющихся в Королевском флоте атомных субмарин.

Британский ВМФ также располагает четырьмя стратегическими атомными подводными лодками класса Vanguard, каждая из которых способна нести 16 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 американского производства. При этом ракеты оснащены британскими ядерными боеголовками. Всего в британском арсенале их насчитывается 260 единиц.