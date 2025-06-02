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Британский премьер-министр заявил о необходимости готовиться к войне

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Великобритания обязана быть готовой к вооруженному конфликту, чтобы избежать его возникновения, заявил премьер-министр страны Кир Стармер, представляя Стратегическую оборонную программу. Об этом сообщает Sky News.

"Я верю, что лучший способ сдержать конфликт - подготовиться к нему", - заявил он и упомянул "реальную угрозу" со стороны России.

"Я настороже в связи с продолжающейся угрозой со стороны России, идет речь ли о продолжении событий на Украине или о более масштабных событиях", - разъяснил премьер-министр.

Также он пообещал обеспечивать безопасность в проливе Ла-Манш и отметил, что Лондон сотрудничает с Францией по этому вопросу.

Он упомянул планы нарастить оборонные расходы Британии до 3% от ВВП, но отказался называть срок, в который удастся достигнуть этого показателя. Ранее Стармер согласился урезать международную помощь Великобритании, чтобы довести траты на оборону до 2,5% от ВВП к 2027 году. Вместе с тем премьер допустил возможность дальнейшего сокращения бюджета на международную помощь.

Ранее британское Минобороны сообщило, что Лондон намерен построить 12 ударных атомных подводных лодок класса Astute и закупить семь тысяч единиц дальнобойного оружия в рамках масштабной Стратегической оборонной программы. Кроме того, Лондон намерен в предстоящие годы инвестировать более $20,3 млрд в программу модернизации ядерных боеголовок.

Минобороны Великобритания Украина Кир Стармер Франция
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