Рынок акций РФ во вторник превысил 2830п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник смог подрасти, отыграв позитивную реакцию инвесторов на итоги второго раунда переговоров РФ-Украина по мирному урегулированию украинского конфликта, а также подорожавшую нефть (фьючерс на Brent поднялся к $66 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2830 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" (+6,3%) и "МТС" (+4,4%), причем подъем большинства blue chips компенсировал негативное влияние дивидендного "гэпа" бумаг "ЛУКОЙЛа" (-4,8%, финальные выплаты НК за 2024 год составят 541 рубль на акцию).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2834,06 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1132,19 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июня, составил 78,8549 руб. (-27,36 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (+3,8%), "ВК" (+3,5%), "Сургутнефтегаза" (+3% и +1,5% "префы"), "Мечела" (+3%), "Норникеля" (+2,9%), "АЛРОСА" (+2,8%), ОК "Русал" (+2,2%), "ФосАгро" (+1,9%), "ММК" (+1,7%), АФК "Система" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,5%), "Роснефти" (+1,4%), "Т-Технологии" (+1,4%), ВТБ (+1,1%), "НЛМК" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +0,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,5%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,2%).

Украинское урегулирование

Глава российской делегации Владимир Мединский после состоявшихся накануне переговоров с Украиной сообщил журналистам, что Россия передала своим визави меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира. По его словам, меморандум состоит из двух частей и содержит конкретные шаги, необходимые для достижения долгосрочного мира.

Первый вариант прекращения огня включает начало полного вывода ВСУ с российских территорий, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Второй вариант в документе назван "пакетным предложением". Он, в частности, предполагает "запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное сторонами расстояние от границ РФ" и "прекращение мобилизации и начало демобилизации".

Кроме того, в "пакетное предложение" включены "прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных" и "исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины".

Другими условиями второго варианта указаны "гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан" и "создание двустороннего центра мониторинга и контроля режима прекращения огня".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что турецкая сторона сможет организовать встречу президентов США, России и Украины либо в Стамбуле, либо в Анкаре.

Президент США Дональд Трамп по-прежнему не против трехсторонней встречи с президентами РФ и Украины в Турции, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент говорил, что открыт к этому, если до этого дойдет дело", - заявила она журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о возможной трехсторонней встрече.

Тем временем, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил во вторник, что ожидать прорывов на российско-украинских переговорах в Стамбуле было бы неверно, но важные договоренности во время второго раунда были достигнуты. "Дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на текст меморандума, который был передан", - отметил он.

Также Песков заявил во вторник, что трехсторонняя встреча президентов РФ, США и Украины в ближайшее время вряд ли возможна, поскольку контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом и экспертном уровне. Президент Путин поддерживает эти контакты, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены, отметил Песков.

Экономика РФ вошла в период охлаждения, все больше отраслей реального сектора показывают падение, при этом инфляция ощутимо замедляется, важно грамотно выйти из охлаждения, своевременно смягчить ДКП, чтобы в перспективе сохранить целевые темпы роста ВВП РФ в 3%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в рамках "открытого диалога" в Совете Федерации.

"Видим, все больше отраслей реального сектора показывают падение выпуска. Замедляются темпы роста потребительского спроса. При этом прирост доходов населения продолжает уходить в сбережения, а не на потребительский рынок. Статистика показывает ощутимое замедление инфляции", - отметил министр.

"Сейчас задача - грамотно пройти период охлаждения. Рассчитываем на своевременное смягчение денежно-кредитной политики, чтобы в перспективе сохранить целевые трехпроцентные темпы роста, обозначенные президентом", - подчеркнул глава Минэкономразвития РФ.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи большую часть торгов во вторник находился в небольшом "минусе", но оставался выше 2800 пунктов, а вечером покупатели усилили натиск и вывели бенчмарк выше 2830 пунктов. Итоги второго раунда переговоров в Стамбуле в целом можно назвать нейтральными: ожидаемо прорывов не произошло, стороны взяли паузу для изучения предложений. На динамике широкого рынка отразился дивидендный "гэп" в акциях "ЛУКОЙЛа" (доля бумаг НК в индексе - 15,37%).

На мировых рынках на этой неделе ждут телефонного разговора лидеров США и Китая, инвесторы надеются на продвижение в разрешении торговых противоречий. Индекс экономической активности PMI (от Caixin) в Китае в минувшем месяце опустился в зону спада (48,3 п.) после апрельских 50,4 п. Потребительские цены в еврозоне, согласно предварительной оценке, в мае замедлились до 1,9% - это ниже целевого показателя ЕЦБ.

В середине недели инвесторы обратят внимание на майские индексы деловой активности в секторе услуг в еврозоне и США. Также будет опубликована "Бежевая книга" ФРС - в документе рассматриваются текущие экономические условия в разных регионах США. На Московской бирже стартуют торги фьючерсами на криптовалютные активы для квалифицированных инвесторов.

"Без появления новых вводных со стороны геополитики наиболее вероятна боковая динамика рынка акций РФ. Прогноз по индексу МосБиржи на 4 июня - 2775-2875 пунктов", - считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов также отмечает, что индекс МосБиржи во вторник двигался с незначительной динамикой. Днем ранее завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной, третий ожидается в Стамбуле, но информации по конкретным срокам на текущий момент нет. Заседание ЦБ РФ станет ключевым событием на текущей неделе, в базовом сценарии ожидается сохранение ставки на уровне 21% и смягчение сигнала. Крепкий рубль является дополнительным драйвером давления на российский рынок акций, констатирует эксперт.

Тем не менее в надежде на возможное снижение ставки ЦБ повысился спрос на акции компаний с повышенной долговой нагрузкой ("Мечел", "МТС", "ВК"), а также застройщиков ("ПИК", "Группа ЛСР"), отметил Обухов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, на мировых фондовых рынках во вторник наблюдаются смешанные настроения, внимание инвесторов по-прежнему направлено на ситуацию в сфере международной торговли, где главным ньюсмейкером продолжает оставаться президент США Трамп. Так, он объявил ранее о повышении с 4 июня импортных пошлин на сталь и алюминий до 50% с текущих 25%, что уже вызвало критику Евросоюза. Кроме того, на выходных Трамп обвинил Китай в нарушении достигнутых в Женеве торговых договоренностей, на что получил симметричный ответ со стороны представителей Поднебесной. И хотя Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить проблему напрямую с главой КНР Си Цзиньпином, последние события усиливают опасения, что Штатам не удастся заключить сделки с основными торговыми партнерами в установленные ранее сроки.

Тем не менее комментарии ряда представителей ФРС оказались сдержанно позитивными для рынка, считает аналитик. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер допустил возможность снижения ставок при дальнейшем замедлении инфляции и сохранении устойчивости рынка труда. А президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби отметил, что Федрезерв может перейти к снижению ставок, если неопределенность вокруг торговой политики уменьшится.

На российском рынке акций в ближайшие дни для индекса МосБиржи ключевыми остаются два уровня: поддержка 2800 пунктов и сопротивление 2830-2850 пунктов. Выход за пределы этого диапазона определит дальнейшее направление движения: вниз - к 2760 пунктам, вверх - к 2900 пунктам и выше. Без новых сильных драйверов рынок, скорее всего, продолжит колебания в обозначенном коридоре, полагает Магомедов.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, в отсутствие негатива по итогам переговоров РФ-Украина и за счет подержи со стороны цен на нефть рынок акций РФ перешел в режим консолидации. Просели акции "ЛУКОЙЛа" после отсечки дивидендов, а поддержку акциям девелоперов оказывают ожидания перехода регулятора к смягчению денежно-кредитной политики на одном из ближайших заседаний. Дополнительным фактором поддержки данного сектора выступает ожидание изменения льготных программ ипотеки.

"На текущий момент не видим существенных поводов для смещения рынка с текущих уровней. Частично поддержку рынку может оказать пересмотр инвесторами ожиданий относительно результатов пятничного заседания регулятора (часть участников торгов может увеличивать долю акций в портфелях в ожидании снижения ключевой ставки), а также стабильная ситуация в ценах на нефть", - считает Зварич.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", второй раунд переговоров РФ-Украина был воспринят рынком с оптимизмом. Третий раунд переговоров РФ-Украина пройдет также в Стамбуле, предварительно в период с 20 по 30 июня.

Ключевым событием текущей недели станет пятничное заседание Банка России по ключевой ставке. Большинство наблюдателей ожидает ее сохранения на уровне 21% годовых с возможным смягчением сигнала регулятора относительно будущих параметров денежно-кредитной политики.

"Тем не менее Банк России может снизить ставку до 19% годовых на фоне замедления инфляции и текущих макроэкономических данных. Такое решение, если оно будет принято, предоставит хороший импульс как рынку акций, так и долговому рынку, в особенности длинным облигационным выпускам", - считают аналитики компании "Цифра брокер".

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX подрос на 0,7%, а CAC 40 и FTSE просели на 0,1-0,2%), растут США (к 18:50 МСК индексы акций выросли на 0,3-0,6% во главе с Nasdaq).

Биржи Южной Кореи во вторник были закрыты в связи с президентскими выборами.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, который рассчитывает Caixin, в мае опустился до 48,3 пункта по сравнению с 50,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения в среднем до 50,6 пункта, по данным Trading Economics. Индекс PMI опустился ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые за восемь месяцев.

При этом поддержку настроениям инвесторов оказали заявления властей Гонконга о том, что его ВВП по итогам 2025 года увеличится на 2-3%, как и предполагалось ранее.

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 1,9% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,2% в апреле. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал менее существенное ослабление инфляции - до 2%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечеру во вторник цены растут, игроки следят за развитием ситуации в канадской провинции Альберта, где нефтедобывающие компании резко сократили добычу из-за лесных пожаров. В результате пожаров приостановлена работа мощностей, на которые приходится добыча в размере порядка 350 тыс. баррелей в сутки, или 7% всего производства нефти в Канаде.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $65,81 за баррель (+1,8% и +2,9% накануне), июльская цена WTI - $63,72 за баррель (+1,9% и +2,9% в понедельник).

Поддержку котировкам также оказали сильные статданные по рынку труда США.

Количество открытых вакансий в Штатах в апреле увеличилось на 191 тыс. и составило 7,391 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). В марте, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,2 млн. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 7,1 млн.

Негативным фактором стало ухудшение прогноза для мировой экономики от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). ОЭСР во вторник понизила прогноз увеличения глобального ВВП на 2025 год до 2,9% с ожидавшихся в марте 3,1%, на 2026 год - до 2,9% с 3%.

Кроме того, долларовый индекс DXY, отражающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, растет во вторник на 0,5%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже во вторник выросли акции "Эн+ груп" (+7,7%), ПАО "Лензолото" (+6,5% и +6% "префы"), "ТГК-14" (+6,5%), "Селигдара" (+5,7%), "Глобалтрак менеджмент" (+4,2%), "Мосэнерго" (+4%), "ЭсЭфАй" (+4%), ПАО "Европлан" (+3,8%), ПАО "Промомед" (+3,8%), ГК "Самолет" (+3,5%).

Совет директоров ПАО "Россети Московский регион" (+2,3%, до 1,2775 рубля) рекомендовал акционерам компании утвердить выплату дивидендов за прошлый год в размере 0,15054 рубля на акцию, сообщила компания. Суммарно компания может направить на выплаты акционерам около 7,3 млрд руб., реестр акционеров для получения дивидендов закроется 8 июля.

Снизились акции "СПБ биржи" (-2,9%), "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,64 млрд рублей (из них 10,4 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 9,38 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,83 млрд рублей на акции "Группы компаний ПИК").