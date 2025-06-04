Ford отзывает 492 тыс. внедорожников Explorer и 64 тыс. пикапов Maverick

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor отзывает 492 145 внедорожников Explorer и 63 898 пикапов Maverick, говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Индикаторы подушек безопасности на приборной панели могут быть размещены так, что они не видны пассажирам на некоторых Maverick, выпущенных в 2025 году.

Отзыв 492 145 внедорожников Explorer связан с проблемами с обшивкой двери водителя и переднего пассажира, которая может отсоединиться во время движения.