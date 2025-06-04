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Российский рынок акций прервал рост после заявлений Путина об Украине

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций вечером в среду растерял почти весь дневной рост после заявлений президента Владимира Путина о неопределенных перспективах саммита с Украиной и перемирия, что вернуло опасения относительно длительного процесса урегулирования украинского конфликта.

Также сдержала покупателей подешевевшая вечером нефть (котировки Brent вновь откатились ниже $65 за баррель). Индекс МосБиржи завершил основные торги в районе 2835 пунктов после роста днем выше 2870 пунктов; лучше рынка по итогам дня выглядели акции "ВК" (+3,9%), "ММК" (+3,1%), ПАО "Полюс" (+2,2%), аутсайдерами выступили бумаги "Аэрофлота" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,7%), "Роснефти" (-1,6%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,1% до составил 2836,64 пункта (максимум сессии - 2871,78 пункта), индекс РТС вырос на 0,5% до 1138,31 пункта; динамика цен blue chips на "Мосбирже" оказалась смешанной в пределах 3,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 5 июня, составил 78,5025 рубля (-35,24 копейки).

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