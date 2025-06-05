Бывший завод "Ставрополь Авто" продали на торгах за 2,25 млрд рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Частный инвестор выкупил площадку бывшего завода "Ставрополь Авто" (Ставропольский край), сумма сделки составила 2,25 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Согласно протоколу о результатах открытых торгов, на участие в них было подано две заявки, победителем стал индивидуальный предприниматель из Калмыкии Владимир Арустамов, который также является владельцем ООО "Вианса" (Москва). Арустамов обошел краснодарскую компанию "Фаворит", которая предложила за имущество ООО "АК "Ставрополь Авто" 1,601 млрд рублей. Начальная цена на торгах составляла 2,5 млрд рублей.

В протоколе также отмечается, что имущество автозавода находится в залоге у ПАО "Промсвязьбанк". Это, в частности, земельный участок площадью 207 га, производственные здания, 80 единиц оборудования, 24 транспортных средства и экземпляров спецтехники, а также офисная техника, инвентарь, мебель и прочее.

Завод, расположенный в Шпаковском районе Ставрополья, в 2017-2018 годах выпускал автомобили китайского концерна Great Wall под брендом DW Hover. После выполнения обязательства по выпуску порядка 2,5 тыс. автомобилей завод остановил работу. С 6 августа 2020 года компания находится в стадии ликвидации, а имущество завода несколько раз выставлялось на торги.

О заинтересованности в приобретении площадки заявляли власти региона. Так, в январе этого года губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщал о планах по созданию на территории бывшего завода новых мощностей индустриального парка "КамАЗ-Мастер".

Комментируя итоги торгов в четверг, Владимиров отметил, что "рассчитывает на конструктивное партнерство" по развитию бывшего завода.

"Мы будем содействовать тому, чтобы здесь появилось современное производство. (...) Прилегающий к бывшему заводу участок рассматриваем как будущий краевой индустриальный парк для создания высокотехнологических производств. Готовы с новым инвестором по этому направлению работать", - написал глава региона в телеграм-канале.

ООО "Автомобильная компания "Ставрополь Авто" было зарегистрировано в 2013 году. По данным ЕГРЮЛ, владельцами компании являлись ООО "Объединенная автомобильная компания" (доля в уставном капитале - 99,998%), Мухадин Дерев и Ахмет Сугаипов (по 0,001% у каждого).

ООО "Вианса" зарегистрировано в 2018 году в Москве. Специализируется на розничной торговле продуктами, напитками и табачными изделиями. УК компании составляет 10 тыс. рублей.