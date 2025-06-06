Рынок акций РФ ускорил рост после решения ЦБ снизить ставку до 20%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем отреагировал усилением роста после известий, что ЦБ РФ на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт (до 20% годовых), индекс МосБиржи взлетел выше рубежа 2900 пунктов, обновив максимум с середины мая.

К 13:02 по Москве индекс МосБиржи вырос до 2905,08 пункта (+1,7%), индекс РТС - до 1156,57 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,7%.

Лидируют в росте акции "Группы компаний ПИК" (+5,7%), "ММК" (+2,7%), "НЛМК" (+1,9%), "Северстали" (+1,9%), "Норникеля" (+1,8%), Сбербанка (+1,7%), "МТС" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Роснефти" (+1,5%), "Т-Технологий" (+1,5%).

Банк России, снизив ставку до 20% годовых, оставил заявление без направленного сигнала по ДКП и убрал из пресс-релиза прогноз по инфляции на 2025 год (ранее ждал ее на уровне 7-8%).

Также ЦБ оставил в заявлении фразу о продолжительном периоде проведения жесткой ДКП для возвращения инфляции к таргету в 2026 году.

