РФ за 5 месяцев увеличила экспорт продовольствия во Вьетнам на 27%, до $150 млн

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россия в январе-мае экспортировала во Вьетнам продовольствия более чем на $150 млн, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт".

Ключевая товарная позиция в поставках - свинина: ее отгружено на $107 млн, что почти вдвое больше, чем в январе-мае 2024 года. На мороженую свинину пришлось 77,6% стоимостного объема, на субпродукты - 22%, на свиной жир - 0,4%.

"Вьетнам относительно недавно освоен российскими поставщиками мясной продукции, но уже уверенно входит в топ-3 покупателей свинины. Россия для Вьетнама, в свою очередь, является одним из ключевых поставщиков. Таких результатов удалось достичь благодаря соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС, действующему с 2016 года, в сочетании с конкурентоспособностью и качеством российской продукции", - заявил руководитель центра Илья Ильюшин, слова которого передала пресс-служба.

Кроме того, за 5 месяцев во Вьетнам отгружено 87 тыс. тонн пшеницы на $18 млн, год назад поставок не было. Вьетнам постепенно увеличивает закупки пшеницы из РФ после того, как в сентябре 2023 года из списка карантинных объектов был исключен бодяк полевой. Так, в 2023 году объем поставок составил 144 тыс. тонн, в 2024 году - 527 тыс. тонн.

Как сообщили в центре, в топ-3 поставляемых во Вьетнам продуктов входит детское питание. Его отгрузки за 5 месяцев увеличились на 17%, до $6 млн. Кроме того, РФ экспортирует в республику мороженых крабов, мясо птицы, подсолнечное масло, мороженую рыбу, говядину, кондитерские изделия и другую продукцию АПК.

Потенциал поставок российского продовольствия во Вьетнам до 2030 года "Агроэкспорт" оценивает в сумму свыше $600 млн. Наиболее перспективные категории - зерновые, мясная и рыбная продукция, растительные масла и шрот, детское питание, кондитерские изделия.

Один из ведущих российских поставщиков пищевой продукции, в частности детского питания, во Вьетнам - АО "Прогресс" (бренды "Фрутоняня", "Малышам", "Липецкий бювет" и др.). Компания начала экспорт на вьетнамский рынок более пяти лет назад, с каждым годом объем поставок рос в среднем на 5-10%. "В 2024 году нам удалось значительно продвинуться за счет выбора правильного партнера и разработки плана наращивания качественной и количественной дистрибуции. Как следствие, по сравнению с 2023 годом поставки увеличились вдвое", - сообщила руководитель направления экспортных продаж (Азия, MENA) АО Алина Буланая, которую процитировала пресс-служба.

По ее словам, перспективы вьетнамского рынка для российских экспортеров АПК очевидны и связаны с преимуществами этого направления: наличие соглашения о свободной торговле, низкий уровень тарифных барьеров и высокая лояльность к продуктам из России.

Представитель Минсельхоза РФ во Вьетнаме Виктория Горшкова напомнила, что в 2024 году товарооборот продукции АПК между Россией и Вьетнамом вырос почти на 40% и составил более $1 млрд.

По ее словам, Вьетнам благодаря своему выгодному географическому положению может стать хабом российской продукции в Юго-Восточной Азии. К тому же эта страна продолжает оставаться привлекательным партнером для инвестиций.