Рубль на "Мосбирже" слабо дорожает к юаню

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" рубль немного дорожает к юаню в начале первых торгов укороченной недели, несмотря на небольшое уменьшение цен на нефть.

За первую минуту торгов юань подешевел на 1,45 копейки, до 10,9925 рубля. При этом юань оказался на 1,86 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Банк России с 9 июня снижает ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20% годовых.

6 июня регулятор отметил снижение инфляционного давления. Большинство индикаторов устойчивой инфляции находятся в диапазоне 5,5-7,5% в пересчете на год. Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля.

"На текущей неделе существенного изменения ситуации с курсом рубля не ждем. Переход ЦБ к циклу снижения ключевой ставки заметного влияния на курс не окажет, так как движение было косметическим, сохраняющим высокую жесткость денежно-кредитной политики и, соответственно, повышенный интерес к рублевым активам. Более того, если в апреле регулятор был не уверен в устойчивости дезинфляционных факторов, то по итогам июньского заседания признал, что крепкий рубль - это следствие его жесткой ДКП. Следовательно, с учетом выбранной Банком России поступательной тактики снижения ключевой ставки, относительно крепкий рубль может сохраниться в среднесрочной перспективе. На предстоящей короткой неделе ждем сохранения повышенного интереса инвесторов к рублевым активам. В среду, на фоне проведения Минфином очередных аукционов ОФЗ, не исключаем попытки сдвинуть курс к нижней границе текущего торгового диапазона (10,8-11,3 рубля за доллар). Сегодня ждем консолидации курсовых котировок в середине указанного диапазона", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть незначительно опускаются перед началом очередного раунда торговых переговоров США и Китая. Встреча делегаций Вашингтона и Пекина состоится в понедельник в Лондоне, сообщил президент США Дональд Трамп, который выразил надежду, что все "пройдет очень хорошо".

К 10:05 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,33% до $66,25 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,31%, до $64,37 за баррель.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о временном взаимном снижении пошлин.