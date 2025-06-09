L'Oreal купит мажоритарную долю в производителе средств по уходу за кожей Medik8

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Французская L'Oreal SA, один из крупнейших мировых производителей косметики, покупает мажоритарную долю в британской Medik8, специализирующейся на выпуске средств по уходу за кожей.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в ближайшие несколько месяцев, сообщает L'Oreal.

Сумма сделки не раскрывается, однако, по данным Financial Times, она может составлять порядка 1 млрд евро.

Medik8, созданная в 2009 году, известна, в частности, средствами для антивозрастного ухода, например, сывороткой Crystal Retinal 6 с витамином A, которая продается в Британии за 69 фунтов стерлингов ($94).

В 2021 году компанию купил фонд прямых инвестиций Inflexion, который помог Medik8 выйти на рынок США. Он останется миноритарным акционером британской компании после сделки с L'Oreal.

Основатель Medik8 Эллиот Айзекс сохранит место в совете директоров компании, отмечается в пресс-релизе.

"Сделка усиливает портфель L'Oreal в сегменте люксовых товаров, добавляя в него премиальный бренд продуктов по уходу за кожей, имеющий большой потенциал для глобального роста", - говорится в сообщении.

С начала 2025 года капитализация L'Oreal выросла на 11%.