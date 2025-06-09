Поиск

L'Oreal купит мажоритарную долю в производителе средств по уходу за кожей Medik8

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Французская L'Oreal SA, один из крупнейших мировых производителей косметики, покупает мажоритарную долю в британской Medik8, специализирующейся на выпуске средств по уходу за кожей.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в ближайшие несколько месяцев, сообщает L'Oreal.

Сумма сделки не раскрывается, однако, по данным Financial Times, она может составлять порядка 1 млрд евро.

Medik8, созданная в 2009 году, известна, в частности, средствами для антивозрастного ухода, например, сывороткой Crystal Retinal 6 с витамином A, которая продается в Британии за 69 фунтов стерлингов ($94).

В 2021 году компанию купил фонд прямых инвестиций Inflexion, который помог Medik8 выйти на рынок США. Он останется миноритарным акционером британской компании после сделки с L'Oreal.

Основатель Medik8 Эллиот Айзекс сохранит место в совете директоров компании, отмечается в пресс-релизе.

"Сделка усиливает портфель L'Oreal в сегменте люксовых товаров, добавляя в него премиальный бренд продуктов по уходу за кожей, имеющий большой потенциал для глобального роста", - говорится в сообщении.

С начала 2025 года капитализация L'Oreal выросла на 11%.

Medik8 L'Oreal SA Эллиот Айзекс Франция Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Самое дорогое жилье Москвы за пять лет подорожало почти в два раза

Самое дорогое жилье Москвы за пять лет подорожало почти в два раза

"Дочка" суверенного фонда Омана стала владельцем 41% акций "Катоки"

Нефть Brent немного подешевела до $66,4 за баррель

Итальянская Eni ликвидировала представительство в России

В "Балтике" долю нелегального пива на рынке оценили в 16-22% в зависимости от региона

В "Балтике" долю нелегального пива на рынке оценили в 16-22% в зависимости от региона

Суд арестовал активы главы СД "Вымпелкома" Торбахова на 1,6 млрд рублей

Банки РФ в апреле снизили запасы драгметаллов на 0,5 т

Банки РФ в апреле снизили запасы драгметаллов на 0,5 т

Путин поддержал идею выделения спецлимита на мастер-планы городов ДФО и Арктики

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6520 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2290 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе417 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });