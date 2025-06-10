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Доля российских саженцев при закладке промышленных садов достигла 95%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские садоводы существенно увеличили долю отечественных саженцев плодовых культур, по итогам прошлого года она достигла 95%.

"Ежегодно растет доля использования отечественного посадочного материала. При посадке промышленных садов по итогам 2024 года доля российских саженцев достигла 95%", - говорится в приветствии главы Минсельхоза Оксаны Лут участникам выставки "Сады России", которая проходит в Минеральных Водах. Его зачитал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин.

"Развитие отечественного садоводства – одна из важнейших задач агропромышленного комплекса России. Благодаря комплексной господдержке, привлечению инвестиций и внедрению интенсивных технологий выращивания, мы стабильно получаем высокие урожаи плодов и ягод, - говорится в приветствии. - При этом для выполнения поставленных президентом задач по ускорению развития садоводства и повышению самообеспеченности плодами и ягодами Минсельхоз существенно увеличил объемы финансирования закладки новых садов".

По словам Лут, ключевую роль в увеличении объемов производства плодово-ягодной продукции играет развитие питомниководства.

Как сообщалось, по данным Минсельхоза, господдержка садоводства РФ в 2025 году выросла практически на 29% до 7,5 млрд рублей, урожай плодов в организованном секторе может увеличиться до 2 млн тонн с 1,9 млн тонн в 2024 году. Ожидается, что в 2025-2027 годах в РФ будет заложено не менее 27 тыс. га новых садов.

Минсельхоз
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