США понизили оценку роста мирового спроса на жидкие углеводороды в 2025 году на 180 тысяч б/с

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз мирового спроса на нефть и другие жидкие углеводороды (ЖУВ) в 2025 году со 103,71 млн баррелей в сутки (б/с) до 103,53 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) министерства.

С учетом того, что ведомство сохранило свою оценку нефтяного спроса по итогам 2024 года на уровне 102,74 млн б/с, прогноз по росту мирового потребления ЖУВ в текущем году понижен на 180 тысяч б/с - до 0,79 млн б/с.

В то же время, прогноз спроса на ЖУВ в 2026 году понижен на 30 тысяч б/с - со 104,61 млн б/с до 104,58 млн б/с. Таким образом, EIA теперь оценивает рост нефтяного спроса в следующем году в 1,05 млн б/с.