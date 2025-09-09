Минэнерго США повысило прогноз роста мирового производства ЖУВ в 2025 году

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Мировое производство жидких углеводородов (ЖУВ) в 2025 году увеличится на 2,36 млн баррелей в сутки (б/с) и составит 105,54 млн б/с, говорится в прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

В августе EIA прогнозировало рост мирового предложения на 2,28 млн б/с. Таким образом, оценка была повышена на 80 тысяч б/с.

EIA увеличило оценку мирового производства ЖУВ в 2024 году со 103,08 млн б/с до 103,19 млн б/с, в 2025-м - со 105,36 млн б/с до 105,54 млн б/с, в 2026-м - со 106,35 млн б/с до 106,64 млн б/с.

Таким образом, в 2026 году, по мнению американских аналитиков, мировое предложение вырастет почти на 1,1 млн б/с (оценка августа - 1 млн б/с).