Курятина в мае подорожала почти на 4%, цены на сливочное масло снизились на 0,8%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цены на мясо кур в мае по сравнению с апрелем выросли на 3,95%, сообщил Росстат в среду.

В годовом выражении рост составил 2%, но по сравнению с началом текущего года, когда было отмечено существенное подорожание курятины, майские цены оказались на 1,3% ниже.

В целом цены на мясо и птицу в мае по сравнению с апрелем выросли на 1,8%, с начала года - на 3,4%, по сравнению с маем прошлого года - на 7,9%.

Росстат также сообщил, что в мае по сравнению с апрелем цены на свинину стали больше на 1,9%, говядину, кулинарные изделия из птицы - на 0,9%, говяжью и свиную печень, мясной фарш - на 0,8%, баранину - на 0,7%, пельмени, манты, равиоли, мясокопчености - на 0,5%. Снизились цены на мясо индейки и мясные консервы для детского питания (на 0,9%).

Из рыбопродуктов больше всего подорожали мороженые кальмары - на 2,4%, соленая, маринованная и копченая рыба - на 1,6%.

На рынке хлеба и круп больше всего повысились цены на ржа‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ной хлеб - на 0,9%, бараночные изделия и пшеничный хлеб - на 0,8%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 0,6%, овсяную и перловую крупы - на 0,5%. Снизились цены на гречневую крупу (на 1,1%), вермишель (на 0,8%), рис (на 0,7%) и манную крупу (на 0,4%).

Среди молочных продуктов наибольший рост цен зафиксирован на детские творожки, сухие молочные смеси для детского питания и сгущенное молоко с сахаром (на 0,6%). Кисломолочные продукты, творог подорожали на 0,4%. Цены на сливочное масло снизились на 0,8%, на сливки - на 0,6%.

Кроме того, цены на кофе, кексы, рулеты выросли на 1,5%, шампанское - на 1,4%, маргарин - на 1,2%. Дешевле стало оливковое масло (на 1,5%), подсолнечное масло (на 0,2%), яйца (на 6%).

В целом цены на продукты питания в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,2%, в начала года - на 4%, по сравнению с маем прошлого года - на 12,4%. Алкогольные напитки в мае подорожали на 0,8%, с начала года - на 8,1%, в годовом выражении - на 13,2%.