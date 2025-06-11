Поиск

Курятина в мае подорожала почти на 4%, цены на сливочное масло снизились на 0,8%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цены на мясо кур в мае по сравнению с апрелем выросли на 3,95%, сообщил Росстат в среду.

В годовом выражении рост составил 2%, но по сравнению с началом текущего года, когда было отмечено существенное подорожание курятины, майские цены оказались на 1,3% ниже.

В целом цены на мясо и птицу в мае по сравнению с апрелем выросли на 1,8%, с начала года - на 3,4%, по сравнению с маем прошлого года - на 7,9%.

Росстат также сообщил, что в мае по сравнению с апрелем цены на свинину стали больше на 1,9%, говядину, кулинарные изделия из птицы - на 0,9%, говяжью и свиную печень, мясной фарш - на 0,8%, баранину - на 0,7%, пельмени, манты, равиоли, мясокопчености - на 0,5%. Снизились цены на мясо индейки и мясные консервы для детского питания (на 0,9%).

Из рыбопродуктов больше всего подорожали мороженые кальмары - на 2,4%, соленая, маринованная и копченая рыба - на 1,6%.

На рынке хлеба и круп больше всего повысились цены на ржа‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ной хлеб - на 0,9%, бараночные изделия и пшеничный хлеб - на 0,8%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 0,6%, овсяную и перловую крупы - на 0,5%. Снизились цены на гречневую крупу (на 1,1%), вермишель (на 0,8%), рис (на 0,7%) и манную крупу (на 0,4%).

Среди молочных продуктов наибольший рост цен зафиксирован на детские творожки, сухие молочные смеси для детского питания и сгущенное молоко с сахаром (на 0,6%). Кисломолочные продукты, творог подорожали на 0,4%. Цены на сливочное масло снизились на 0,8%, на сливки - на 0,6%.

Кроме того, цены на кофе, кексы, рулеты выросли на 1,5%, шампанское - на 1,4%, маргарин - на 1,2%. Дешевле стало оливковое масло (на 1,5%), подсолнечное масло (на 0,2%), яйца (на 6%).

В целом цены на продукты питания в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,2%, в начала года - на 4%, по сравнению с маем прошлого года - на 12,4%. Алкогольные напитки в мае подорожали на 0,8%, с начала года - на 8,1%, в годовом выражении - на 13,2%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат отметил снижение уровня бедности в I квартале до 8,1%

Росстат отметил снижение уровня бедности в I квартале до 8,1%

Инфляция в РФ в мае неожиданно ускорилась до 0,43%

ЦБ РФ сохранил прогноз по прибыли банков на год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

DeepL с ИИ-системой Nvidia обещает перевести весь интернет за 18 дней

DeepL с ИИ-системой Nvidia обещает перевести весь интернет за 18 дней

Золото стало вторым по популярности активом в международных резервах мировых ЦБ

Золото стало вторым по популярности активом в международных резервах мировых ЦБ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6539 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });