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Снижение цен на курятину в России почти остановилось

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Снижение цен на курятину в России на минувшей неделе практически остановилось. Как сообщил Росстат, за неделю с 24 по 30 июня цены на мясо кур снизились на 0,04%. Неделей ранее курятина подешевела на 0,2%. С начала года рост цен составил 0,9%.

Цены на говядину и баранину выросли на 0,2%, на свинину - на 0,1%. Говядина с начала года стала дороже на 8,4%, свинина - на 5%, баранина - на 0,4%.

Росстат также сообщил, что цены на маргарин на минувшей неделе выросли на 0,4%, вареные колбасы, сухие молочные смеси для детского питания и водку - на 0,3%, пастеризованное молоко, хлеб и печенье - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сметану, подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничную муку, макаронные изделия и соль - на 0,1%.

В то же время цены на яйца снизились на 1,6%, мясные консервы для детского питания - на 0,3%, рис и сахар-песок - на 0,2%, сливочное масло, овощные консервы для детского питания, вермишель, гречневую крупу и пшено - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в стране на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.

Росстат
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