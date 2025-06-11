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Росстат считает, что за неделю наметилось снижение цен на свинину

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В России с 3 по 9 июня яйца подешевели на 2,1%, сообщил Росстат. Темпы падения ускорились. Неделей ранее они составляли 1,7%. Наметилось снижение цен на свинину, которая подешевела на 0,01%, неделей ранее был зафиксировано рост на 0,2%. Баранина подешевела на 0,07% (рост на 0,2% на предыдущей неделе).

Темпы роста цен на курятину и говядину сохранились на уровне предыдущей недели - на 0,4% и 0,1% соответственно.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе сухие молочные смеси для детского п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌итания, сыры, ржаной хлеб и вермишель подорожали на 0,3%, сметана, пшеничный хлеб - на 0,2%, мороженая рыба, творог, подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания и водка - на 0,1%.

В то же время снизились цены на пшено (-0,5%), мясные консервы для детского питания (-0,4%), сахар-песок (-0,3%), колбасы (-0,2%), сливочное масло, маргарин, муку, гречневую крупу, макаронные изделия, соль и черный чай (-0,1%).

В 2024 году продукты питания в стране подорожали на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.

Росстат
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