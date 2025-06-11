Рубль в среду заметно подешевел в паре с юанем перед праздничными выходными

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль заметно подешевел в рамках коррекции после роста в предыдущие дни и перед праздничными выходными. В четверг, 12 июня, торги и расчеты на рынках Московской биржи проводиться не будут.

Дополнительное давление на рубль могли оказывать новости на тему антироссийских санкций. Курс китайской валюты в 19:00 составил 10,96 руб., что на 15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 12 июня на 40,25 копейки, до 79,0028 руб., и увеличил курс евро на 21,5 копейки, до 90,0068 руб.

Мнение экспертов

Рубль в среду активно слабел, но о полноценном развороте тенденции говорить рано, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. По ее мнению, активность крупных продавцов валюты могла быть временно пониженной из-за приближения выходных дней в связи празднованием Дня России.

В то же время, по словам эксперта, сильные позиции рубля в последнее время могли быть связаны с просадкой импорта, которая, в свою очередь, произошла благодаря жесткой денежно-кредитной политике, а также продажам валюты со стороны экспортеров.

"Что будет с рублем дальше? Предугадать сложно, так как ключевые факторы, которые приводят к заметным движениям на рынке, становятся известны общественности с большой задержкой. А если какой-то нарратив о валютном рынке становится слишком популярным, то, скорее всего, он уже устарел. К таким популярным нарративам сейчас можно отнести мнение о том, что разворота валютных пар мы не увидим вплоть до экспирации ближних фьючерсов. Также чрезмерное внимание при прогнозировании курса рубля сейчас уделяется импорту. Большинство макроэкономистов в целом ожидают более слабый курс рубля к концу года", - говорит Рокотянская.

Еврокомиссия, как ожидается, предложит добавить десятки судов, которые занимаются перевозкой нефти из России, в 18-й пакет санкций в отношении РФ, сообщило издание The Guardian со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ ЕС. Отмечается, что предлагается включить еще 70 судов в "черный список". Таким образом, как подсчитала газета, общее число подобных транспортных средств под санкциями превысит 400. Согласно информации издания, Евросоюз намерен добиваться ограничений в отношении 22 банков: их предлагается отключить от системы SWIFT.

Согласно собеседникам издания The Financial Times, в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС войдет снижение "потолка" цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, а также "запре‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​т на использование российской энергетической инфраструктуры, в том числе двух газопроводов "Северный поток".

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник подтвердила информацию, что планируемый 18-й пакет санкций против РФ будет предусматривать снижение "потолка" цен на нефть из РФ и запрет на использование газопроводов "Северный поток". "Впервые мы предлагаем запрет на транзакции с "Северным потоком" и "Северным потоком 2". Это означает, что ни одна структура Евросоюза не сможет взаимодействовать напрямую или опосредованно в какой-либо форме с этими газопроводами", - сказала глава ЕК на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

"Мы также предлагаем снизить "потолок" цен на нефть с $60 до $45 за баррель", - продолжила она. Фон дер Ляйен отметила, что ЕК также хочет запретить импорт нефтепродуктов, в основе которых - российская нефть.

Цены на нефть уверенно растут в среду вечером благодаря позитивным сигналам относительно торговых переговоров США и Китая.

Делегации двух стран согласовали параметры соглашения по торговле, теперь его предстоит одобрить на уровне глав государств, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

Рынок также оценивает слова Трампа, касающиеся отношений с Ираном. По словам президента США, он теряет уверенность в том, что сможет убедить Тегеран отказаться от ядерной программы.

Неспособность двух стран заключить сделку будет означать сохранение санкций в отношении иранского нефтяного экспорта.

Нефть

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $68,38 за баррель, что на 2,27% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене на 2,63%, до $66,68 за баррель.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал снижение коммерческих запасов нефти на прошлой неделе на 3,64 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 403 тыс. баррелей.

Товарные резервы бензина на неделе, завершившейся 6 июня, увеличились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,25 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 июня упала на 92 базисных пункта, до 19,8% годовых. Срочные версии RUONIA на срок один и три месяца опустились на 2 базисных пункта, до 20,94% и 21,56% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 1 базисный пункт и в среду составила 22,08% годовых.