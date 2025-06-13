Фондовые индексы АТР завершили торги в минусе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились по итогам торгов в пятницу.

Инвесторы оценивали новости о резком усилении напряженности на Ближнем Востоке после атаки Израиля на Иран.

Израильские ВВС в четверг нанесли десятки ударов по ядерным и ракетным объектам в Иране, отмечает портал Axios. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил журналистам, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней.

В свою очередь, иранские военные не будут ставить ограничения при нанесении ответных ударов по Израилю, сообщили в пятницу ближневосточные СМИ со ссылкой на заявление генштаба ВС Ирана.

Ранее сообщалось, что Тегеран запустил около сотни дронов в ответ на ночные массированные израильские удары по Ирану. Однако многие СМИ полагают, что этим иранская реакция не ограничится.

МИД Ирана также заявил об ответственности Вашингтона за удары Израиля по иранским ядерным объектам. В США отметили, что не вовлечены в израильскую операцию, пишет Trading Economics.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавили бумаги Sunny‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ Optical Technology Group Co. Ltd., подешевевшие на 5%.

Рыночная стоимость Sino Biopharmaceutical уменьшилась на 2,8%, Alibaba Health - на 3,2%, Sands China - на 3,7%, Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. - на 3%.

Капитализация Chow Tai Fook Jewellery повысилась на 5,4%, Orient Overseas (International) Ltd.- на 4,2%, CNOOC - на 2,1%, Hang Lung Properties - на 3%, CITIC - на 2,8%.

Значение японского Nikkei 225 упало на 0,9%.

Существеннее всех в составе индекса потеряли в цене бумаги LY Corp. (-5,3%).

Рыночная стоимость Tokyo Electron и SCREEN Holdings уменьшилась на 4,8%, Sumco - на 4%, Disco Corp. - на 3,9%.

Цена бумаг NEXON увеличилась на 8,4%, Aeon - на 3,9%, Hino Motors - на 3,4%, BANDAI NAMCO Holdings - на 4,3%, Inpex Corp. - на 3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi сократилось на 0,9%.

Котировки бумаг Hyundai Motor снизились на 1,2%, Posco - на 0,6%, Samsung Electronics - на 2%, Korean Air Lines - на 3,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

Капитализация BHP сократилась на 2,6%, Rio Tinto - на 1,1%.