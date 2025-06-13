Поиск

Доллар усилил рост к евро, продолжает укрепляется к фунту и иене

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Курс доллара США активно повышается к основным мировым валютам на фоне повышенного спроса на защитные активы из-за нового витка конфликта на Ближнем Востоке.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,55%, как и более широкий WSJ Dollar Index.

Трейдеры внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где в ночь на пятницу Израиль нанес удары по ряду ядерных объектов Ирана. Сообщается, что Израилю удалось ликвидировать многих высокопоставленных командующих Корпуса стражей Исламско‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​й революции (КСИР), а также группу ведущих физиков-ядерщиков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется" для устранения угрозы со стороны Ирана. В свою очередь Тегеран пообещал нанести ответный удар по Израилю.

Евро по данным на 15:02 по Москве торгуется на уровне $1,1509 по сравнению с $1,1586 на закрытие торгов в четверг, евро теряет около 0,7%.

Фунт стерлингов дешевеет на 0,6%, до $1,3538 с $1,3613 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара относительно иены повысился на 0,5% и составляет 144,17 иены против 143,49 иены в конце предыдущих торгов.

доллар евро фунт иена
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на нефть резко растут на атаке Израиля по Ирану, Brent у $75,2 за баррель

Венгрия и Словакия выступят против отказа от энергоресурсов РФ

ЕС вводит с 1 июля новые пошлины на сельхозтовары и удобрения из РФ и Белоруссии

Росстат отметил снижение уровня бедности в I квартале до 8,1%

Росстат отметил снижение уровня бедности в I квартале до 8,1%

Инфляция в РФ в мае неожиданно ускорилась до 0,43%

ЦБ РФ сохранил прогноз по прибыли банков на год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6547 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });