Доллар усилил рост к евро, продолжает укрепляется к фунту и иене

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Курс доллара США активно повышается к основным мировым валютам на фоне повышенного спроса на защитные активы из-за нового витка конфликта на Ближнем Востоке.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,55%, как и более широкий WSJ Dollar Index.

Трейдеры внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где в ночь на пятницу Израиль нанес удары по ряду ядерных объектов Ирана. Сообщается, что Израилю удалось ликвидировать многих высокопоставленных командующих Корпуса стражей Исламско‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​й революции (КСИР), а также группу ведущих физиков-ядерщиков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется" для устранения угрозы со стороны Ирана. В свою очередь Тегеран пообещал нанести ответный удар по Израилю.

Евро по данным на 15:02 по Москве торгуется на уровне $1,1509 по сравнению с $1,1586 на закрытие торгов в четверг, евро теряет около 0,7%.

Фунт стерлингов дешевеет на 0,6%, до $1,3538 с $1,3613 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара относительно иены повысился на 0,5% и составляет 144,17 иены против 143,49 иены в конце предыдущих торгов.