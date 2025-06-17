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МЭА сообщило о снижении доходов РФ от нефтеэкспорта в мае на $500 млн

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Доходы России от нефтеэкспорта в мае текущего года оказались на $500 млн ниже, чем в апреле - из-за снижения мировых цен на нефть, а также сокращения физических объемов экспорта на 200 тыс. б/с - до 7,3 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​Так, экспорт нефти сохранился на уровне 4,7 млн б/с, а поставки нефтепродуктов упали к апрелю на 200 тыс. б/с.

По сравнению с маем прошлого года доходы РФ упали на $4 млрд, в то время как физические объемы экспорта были на 400 тыс. б/с ниже, чем год назад.

МЭА
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