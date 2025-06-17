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МосБиржа запустит сделки репо с расчетами в тенге и белорусских рублях

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа с 23 июня предоставит участникам денежного рынка возможность заключать сделки репо с расчетами в казахстанских тенге и белорусских рублях, говорится в сообщении торговой площадки.

"Расширение валютного спектра открывает для бизнеса дополнительные возможности управления ликвидностью и способствует развитию торгово-экономического сотрудничества между компаниями из России, Казахстана и Беларуси", - отмечается в сообщении.

Расчеты в тенге и белорусских рублях будут доступны для следующих видов сделок:

в адресном режиме - для репо с центральным контрагентом (ЦК), репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и для междилерского репо;

в безадресном режиме - для репо с КСУ со сроком один день.

Ставки доходности для сделок репо с расчетами в тенге и белорусских рублях формируются на рыночных условиях и зависят от спроса и предлож‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ения на эти валюты на денежном рынке МосБиржи. Ориентиры по доходности - ключевые ставки Национального банка Казахстана и Национального банка Белоруссии.

"Ранее участникам рынка были доступны сделки репо с расчетами в российских рублях и китайских юанях. В рамках развития денежного рынка как основного центра ликвидности в стране мы запускаем расчеты еще в двух валютах, которые находят отклик у участников. Уверен, что это поможет усилить взаимодействие компаний - партнеров по Евразийскому региону, работающих с тенге и белорусским рублем, а также позволит им оптимизировать управление денежными средствами", - сказал директор по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрий Даниленко, слова которого приводятся в сообщении.

Объем сделок на денежном рынке Мосбиржи за пять месяцев 2025 года превысил 505 трлн рублей (на 30% выше показателя за аналогичный период 2024 года).

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