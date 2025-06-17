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Топ-менеджер "Ростеха" Бровко может вернуться в совет директоров NtechLab

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Директор по особым поручениям "Ростеха" Василий Бровко получил приглашение вернуться в состав совета директоров разработчика решений для видеоаналитики NtechLab - технологического партнера госкорпорации.

Как говорится в сообщении NtechLab, совет директоров компании планирует утвердить решение о включении Бровко в состав совета на ближайшем заседании.

Бровко ранее состоял в совете директоров NtechLab, но покинул его в 2022 году из-за попадания в список персональных санкций - чтобы исключить возможное негативное влияние на компанию.

Однако в 2023 году деятельность компании была переориентирована в большей степени на отечественный рынок, говорится в сообщении. В апреле 2025 года материнская компания была редомицилирована с Кипра в РФ, сменив название на МКАО "НТХ". Теперь она зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.

Компания работает как с крупными государственными и коммерческими проектами, так и поставляет компактные "коробочные" решения для малого и среднего бизнеса. Продукты NtechLab внедрены более чем в 70 регионах России, и охват продолжает расти.

До 2022 года в числе совладельцев кипрской N-Tech.Lab LTD, которая была головной компанией для российского ООО "Нтех Лаб", были Артем Кухаренко (16,2%) и еще четверо менеджеров (по 11,4%), структура VB Partners (управляла активами Рубена Варданяна и его партнеров, 25%), "дочка" "Ростеха" "РТ - развитие бизнеса" (12,5%) и др., писало издание РБК. Совет директоров NtechLab на тот момент возглавлял Василий Бровко.

В марте 2025 года глава NtechLab Алексей Паламарчук говорил РБК, что доли сооснователей компании - Артема Кухаренко и Александра Кабакова полностью выкуплены другими совладельцами (условия он не уточнил). По словам Паламарчука, теперь владельцами компании являются "международные и российские инвестфонды". Полный список он не назвал, но сообщил, что крупнейшая доля консолидирована инвестиционной группой "Основа Капитал". Прямого участия госструктур в компании нет, но у окологосударственных инвестиционных структур есть косвенная миноритарная доля, отмечал он.

NtechLab - российский разработчик решений для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта. Компания реализует проекты для государства и бизнеса в 34 странах (СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии), а также более чем в 70 регионах России, разрабатывая решения для умных городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер.

В 2024 году выручка NtechLab увеличилась в 2 раза до 1,7 млрд рублей. Более 70% выручки обеспечили российские клиенты, около 25% - международные.

Ростех Василий Бровко NtechLab
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