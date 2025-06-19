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Сбербанк направит на счета "С" около 25% от суммы дивидендных выплат за 2024 год

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк направит на специальные счета типа "С" около 25% от суммы дивидендных выплат за 2024 год, заявил зампред правления банка Тарас Скворцов.

"Это определяется тем, какая доля в нашем пакете акций до сих пор принадлежит нерезидентам из недружественных стран. Но если взять такой ориентир - порядка 25%, наверное, сегодня остается у этих акционеров", - сообщил Скворцов в интервью РБК.

"Им дивиденды будут выплачены на счета типа "С" - порядка 25% (от общих дивидендных выплат за 2024 год - ИФ). Это тоже очень большая сумма для российской компании", - отметил зампред Сбербанка.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 786,9 млрд рублей, что составляет 50,6% от чистой прибыли по РСБУ и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год.

Таким образом, на счета типа "С" может поступить 196,7 млрд рублей дивидендов по акциям Сбербанка за 2024 год.

Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 30 июня в дистанционном формате.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

Весной 2023 года сообщалось, что доля нерезидентов в капитале Сбербанка сократилась и составляет треть. Доля юрлиц - нерезидентов в капитале Сбербанка по итогам 2021 года составляла 44,37%, розничным инвесторам принадлежало 3,71% капитала банка, российским компаниям - 1,92%. Позднее подобную структуру акционеров банк не раскрывал.

Сбербанк
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