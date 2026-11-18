"Циан" оценил ущерб от инцидента с ЦОДами в пределах 100 млн рублей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ущерб МКПАО "Циан" от инцидентов с ЦОДами инфраструктурного партнера составил до 100 млн рублей, при этом компании удалось частично его компенсировать, рассказал "Интерфаксу" СЕО группы Дмитрий Григорьев.

"Ущерб не критичный, мы оценили его до 100 млн рублей. При этом часть ущерба у нас получилось компенсировать другими инициативами", - заверил он.

8 октября компания столкнулась со сбоями в работе сайта и мобильного приложения - на фоне инцидента на объекте инфраструктурного партнера. С 8 по 11 октября в результате БПЛА-атак пострадали три дата-центра "Яндекса".

На Дне инвестора "Циана" топ-менеджер рассказал, что в результате инцидента "два активных резерва вышли из строя, по факту, за несколько дней". При этом все данные были сохранены из-за географически распределенной инфраструктуры, и компании быстро удалось восстановиться.

"Мы сейчас модифицировали стратегию и политику работы с инфраструктурой, стали больше про "мультиклауд" и теперь располагаемся в различных облаках. И горячих, и холодных "зеркал" у нас стало больше - это позволит переключаться между различными облаками", - объяснил Григорьев.

Задача в том, чтобы в случае инцидента минимизировать его последствия таким образом, чтобы даже в самом худшем сценарии сбой составлял не больше нескольких часов.

Допинвестиции в новую модель Григорьев в беседе с "Интерфаксом" оценил в 100-200 млн рублей в 2027 году.

"С учетом использования облачной, а не собственной инфраструктуры, допрасходы на переход к "мультиклауд"-модели оцениваются в 100-200 млн рублей в год, что тоже не критично для наших расходов", - сказал он.