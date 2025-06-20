Биржевые цены на бензин Аи-95 за неделю выросли на 4,64%, на Аи-92 - на 5,08%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,64% до 67 078 руб./т, на Регуляр-92 - на 5,08% до 64 844 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

16.06.2025 17.06.2025 % к пр. д. 18.06.2025 % к пр. д. 19.06.2025 % к пр. д. 20.06.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 64104 65013 1,42 65955 1,45 66391 0,66 67078 1,03 4,64 Регуляр-92 61707 62691 1,59 63437 1,19 64294 1,35 64844 0,86 5,08 ДТ-летнее 60378 61171 1,31 60799 -0,61 60114 -1,13 60256 0,24 -0,2 Мазут топочный 20825 21249 2,04 21943 3,27 23333 6,33 23697 1,56 13,79 Авиатопливо 70496 71322 1,17 70571 -1,05 70760 0,27 70054 -1 -0,63 СУГ 11970 11797 -1,45 11054 -6,3 10894 -1,45 11964 9,82 -0,05

Цены приведены по национальному индексу