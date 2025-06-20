Поиск

Биржевые цены на бензин Аи-95 за неделю выросли на 4,64%, на Аи-92 - на 5,08%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,64% до 67 078 руб./т, на Регуляр-92 - на 5,08% до 64 844 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

16.06.202517.06.2025% к пр. д.18.06.2025% к пр. д.19.06.2025% к пр. д.20.06.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-9564104650131,42659551,45663910,66670781,034,64
Регуляр-9261707626911,59634371,19642941,35648440,865,08
ДТ-летнее60378611711,3160799-0,6160114-1,13602560,24-0,2
Мазут топочный20825212492,04219433,27233336,33236971,5613,79
Авиатопливо70496713221,1770571-1,05707600,2770054-1-0,63
СУГ1197011797-1,4511054-6,310894-1,45119649,82-0,05

Цены приведены по национальному индексу

Петербургская биржа Аи-92 Аи-95
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2025

Россельхозбанк спрогнозировал взрывной рост рынка готовой еды в РФ

Золото завершает в минусе первую неделю с начала месяца

Золото завершает в минусе первую неделю с начала месяца

Уверенность ЦБ в устойчивости дезинфляции выросла

Министр энергетики Турции заявил о потребности еще минимум в восьми реакторах

ПМЭФ-2025

В ЦБ назвали фактором беспокойства отсутствие устойчивого тренда у инфляционных ожиданий россиян

В ЦБ назвали фактором беспокойства отсутствие устойчивого тренда у инфляционных ожиданий россиян
Военная операция на Украине

За неделю вне зоны СВО поражены 562 беспилотника

ПМЭФ-2025

ЦБ РФ в условиях рисков может думать о разных шагах изменения ставки, включая умеренные

ПМЭФ-2025

Новак заявил, что кабмин не может прямо влиять на "достаточно крепкий" рубль

Песков заявил об отсутствии планов по эвакуации специалистов с АЭС "Бушер"

Песков заявил об отсутствии планов по эвакуации специалистов с АЭС "Бушер"
ПМЭФ-2025

Набиуллина заявила, что IPO госкомпаний не должны проводиться для галочки

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6587 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана256 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });