Биржевые цены на бензин Аи-95 за неделю выросли на 4,64%, на Аи-92 - на 5,08%
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,64% до 67 078 руб./т, на Регуляр-92 - на 5,08% до 64 844 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|16.06.2025
|17.06.2025
|% к пр. д.
|18.06.2025
|% к пр. д.
|19.06.2025
|% к пр. д.
|20.06.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|64104
|65013
|1,42
|65955
|1,45
|66391
|0,66
|67078
|1,03
|4,64
|Регуляр-92
|61707
|62691
|1,59
|63437
|1,19
|64294
|1,35
|64844
|0,86
|5,08
|ДТ-летнее
|60378
|61171
|1,31
|60799
|-0,61
|60114
|-1,13
|60256
|0,24
|-0,2
|Мазут топочный
|20825
|21249
|2,04
|21943
|3,27
|23333
|6,33
|23697
|1,56
|13,79
|Авиатопливо
|70496
|71322
|1,17
|70571
|-1,05
|70760
|0,27
|70054
|-1
|-0,63
|СУГ
|11970
|11797
|-1,45
|11054
|-6,3
|10894
|-1,45
|11964
|9,82
|-0,05
Цены приведены по национальному индексу