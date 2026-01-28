ЦБ попросит отложить перевод банков на электронное межведомственное взаимодействие

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Банк России планирует попросить правительство перенести срок окончательного перехода финансовых организаций на систему электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ) с 1 апреля на конец 2026 года, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме центров госуслуг.

"К Дмитрию Юрьевичу (Григоренко, вице-премьеру - ИФ) будем обращаться, чтобы перевели (перенесли срок - ИФ) с 1 апреля. Потому что знаете, что получится? Просто банки будут вынуждены перейти опять на сбор сведений вручную. Нам нужно не допустить этого, потому что бесшовность электронных сервисов очень важна. Мне кажется, вот этот баланс между доступностью инфраструктуры электронного взаимодействия и финансовыми ресурсами нужно сохранить", - сказала Набиуллина на форуме, в котором также участвовал Григоренко.

ЦБ позже напомнил, что согласно требованиям Минцифры, при предоставлении сервиса с использованием инфраструктуры цифрового профиля банки с 1 апреля 2026 года должны перейти исключительно на использование СМЭВ, "отключившись от более простого технологического канала прикладного программного интерфейса (REST API), используемого в настоящее время большинством участников финансового рынка".

"По оценкам участников рынка, и мы с этими оценками согласны, завершить этот переход без потери качества банковских сервисов можно только к концу года. Иначе на какое-то время придется возвращаться к бумаге и заполнению документов вручную. Поэтому Банк России будет обращаться в правительство с просьбой перенести срок перехода банков на СМЭВ с 1 апреля на конец этого года", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Минцифры в декабре 2025 года рекомендовало участникам эксперимента по цифровому профилю, взаимодействующим с Единой системой идентификации и аутентификации (финансовым организациям), перейти на СМЭВ. Тогда предполагалось, что для организаций, использующих технологии прикладного программного интерфейса (REST API), доступ к ЕСИА в рамках эксперимента по цифровому профилю будет прекращен со 2 февраля 2026 года.

Цифровой профиль - это сервис, который позволяет финансовым организациям получать информацию о своих клиентах (с их согласия) из государственных информационных систем и предоставлять им услуги без бумажных документов.

Набиуллина на форуме отметила, что объем сведений в цифровом профиле постоянно расширяется. По ее словам, с момента запуска сервиса в 2020 году было 190 млн обращений к нему (в 2025 году - 77 млн обращений).

"Мы всю эту систему электронного взаимодействия, инфраструктуру создавали как общественное благо - бесплатно - как мосты, дороги и так далее. И вот эта бесплатность сервиса позволила в том числе финансовом сектору, частным игрокам выстраивать абсолютно удобные для людей продукты, услуги. Много инноваций в финансовом секторе появилось именно благодаря тому, что государство это создало", - заявила глава ЦБ.

"Я понимаю, что нужно найти баланс между нагрузкой на систему (потому что очень много обращений) и развитием этой системы (это финансовые затраты), поэтому в прошлом году такое важное изменение - в ноябре была введена платность запросов в эту систему", - добавила Набиуллина.