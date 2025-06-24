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Ритейлер автозапчастей Autodoc отложил IPO во Франкфурте

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Германская компания Autodoc, крупнейший онлайн-ритейлер автомобильных запчастей в Европе, отложил проведение IPO.

Компания не назвала причину своего решения, но в ее сообщении говорится, что "IPO в более позднее время остается на рассмотрении компании и акционеров".

Ранее планировалось, что торги акциями компании на Франкфуртской фондовой бирже начнутся 25 июня. Autodoc намеревалась разместить около 6,6 млн акций. Первоначально был заявлен ценовой диапазон в 58-61 евро за бумагу, в понедельник он был пересмотрен до 58-59 евро.

Несмотря на понижение цены, это IPO стало бы одним из крупнейших в Германии в этом году. Объем размещения мог бы превысить 400 млн евро, а рыночная капитализация всей компании - 2 млрд евро.

Организаторами IPO являлись Barclays, Citigroup, Deutsche Bank и Jefferies Financial Group.

Сбор заявок в рамках IPO завершился в 17:00 МСК. Компания опубликовала заявление о том, что откладывает первичное размещение, примерно через полчаса после этого. Спрос покрывал весь заявленный объем размещения, по данным СМИ.

Autodoc, основанная в 2008 году, работает в 27 странах Европы. В 2024 году компания получила выручку в размере около 1,6 млрд евро и скорректированную EBITDA на уровне порядка 151 млн евро. В первом квартале 2025 года она увеличила выручку на 21% в годовом выражении - до 427 млн евро.

Германия Autodoc Франкфурт
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