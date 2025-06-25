Фондовые индексы Израиля достигли рекорда, показав наилучший рост в EMEA в июне

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Израильский рынок акций достиг рекордного уровня во время войны страны с Ираном, поскольку инвесторы делают ставку на то, что Израиль выйдет из конфликта более защищенным, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс "голубых фишек" TA-35 вырос на 6,8% с первых ударов Израиля по Ирану 13 июня и достиг максимума после того, как США провели бомбардировку ядерных объектов в воскресенье.

TA-35 и более широкий TA-125, который увеличился на 8% за это время, в очередной раз обновили рекорды во вторник на новостях о прекращении огня. Эти два индекса продемонстрировали самый значительный подъем в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) за последний месяц.

До начала конфликта "все спрашивали, когда Израиль нападет на Иран", а теперь "этот источник неопределенности исчез", отмечает главный экономист израильского банка Mizrahi Tefahot Ронен Менахем. "Инвесторы здесь, в Израиле, и на внешних рынках ожидают, что конфронтация между Ираном и Израилем закончится таким образом, что устранит ядерную угрозу для Израиля", - добавил он.

TA-35 принес инвесторам доход более чем в 60% за последние два года, несмотря на изнурительную войну с группировкой ХАМАС и сражения в Ливане, Сирии, а теперь и в Иране, которые развернулись за это время.

"Война не повлияла на фундаментальные показатели компаний, которые мы отслеживаем, - заявил руководитель отдела израильского фондового рынка Barclays Тави Роснер. - На самом деле, мы считаем, что фундаментальные показатели никогда еще не были такими сильными. Ралли, наблюдавшееся на прошлой неделе, отражает веру инвесторов в то, что текущие события не изменят парадигму и что компании продолжат свои поставки".

Котировки акций представителей финансовой отрасли, которые составляют почти треть рыночной капитализации TA-35, подскочили после объявления о прекращении огня. В том числе бумаги First International Bank of Israel подорожали на 4,4% в ходе торгов в среду, Clal Insurance - на 6,9%.

Кроме того, прибавляют в цене акции занимающихся недвижимостью компаний, включая Builder Amot Investments - на 2,8%, Ashtrom Group - на 5,8%.

Индекс TA-35 в среду повысился на 1,3%. Его подъем с начала текущего года превышает 20%.

Израильская нацвалюта также продолжает дорожать. В среду курс вырос на 0,1% - до 3,4 шекеля/$1, что является максимумом с начала 2023 года.

Сила шекеля "отражает силу экономики, перспективы роста, разумную денежно-кредитную политику Банка Израиля", а также относительно слабый доллар, полагает Менахем. "Если окружающая геополитическая обстановка будет менее негативной, чем до войны, это очень хороший момент, чтобы начать инвестировать в Израиль", - заявил он.