Григоренко покинул набсовет ВТБ, сложил полномочия председателя

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Дмитрий Григоренко, переходящий на работу в Сбербанк, вышел из состава наблюдательного совета ВТБ, сложил с себя полномочия председателя.

Как говорится в сообщении ВТБ, эти изменения произошли 22 октября.

Григоренко занимал пост главы набсовета ВТБ с 2020 года.

"За время своей работы Дмитрий внес значительный вклад в реализацию задач и планов ВТБ в части совершенствования корпоративных практик, внедрения передовых цифровых решений, искусственного интеллекта, систем защиты данных, а также в укрепление позиций ВТБ как устойчивого и инновационного финансового института", - сообщил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, слова которого приведены в сообщении.

Вопрос об избрании нового председателя набсовет ВТБ рассмотрит, когда получит соответствующую директиву правительства РФ, отметил банк.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ об освобождении Григоренко от должности вице-премьера, руководителя аппарата правительства. Этот пост он занимал с января 2020 года, до этого с 2000-х годов работал в системе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Наблюдательный совет Сбербанка 10 ноября 2026 года рассмотрит вопрос о назначении Григоренко зампредом правления. Предполагается, что на новом посту он будет курировать стратегически важные проекты Сбербанка, в том числе развитие взаимоотношений группы с правительством РФ и региональными властями, включая вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе.