Выручка "Диасофта" по МСФО за 2024 фингод выросла на 10% до 10,1 млрд рублей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) по итогам 2024 финансового года (завершился 31 марта 2025 года) составила 10,1 млрд рублей, что на 10% больше аналогичного показателя 2023 фингода, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA уменьшился по сравнению с аналогичным показателем 2023 фингода на 24,7% и составил 2,9 млрд рублей. Такое снижение показателя компания связывает с расширением бизнеса, ростом численности персонала и выходом на новые рынки.

Затраты на разработку программного обеспечения (R&D) по итогам 2024 фингода выросли до 1,4 млрд рублей и были направлены на разработку продуктов для нефинасовых индустрий, развитие средств производства ПО, импортозамещение продуктов для финансового сектора.

"Наш бизнес устроен иначе, чем у вендоров, создающих продукты для массовых продаж, - отметил гендиректор "Диасофт" Александр Глазков, слова которого приводятся в сообщении компании. - Мы - проектная компания, где главное - люди и их экспертиза. Нам важно было сделать процессы эффективнее, сохранить конкурентные цены, добиваться тех же результатов с меньшими затратами".

Рентабельность по EBITDA составила 29,3%.

Чистая прибыль компании за 2024 фингод составила 2,4 млрд рублей (2,8 млрд рублей годом ранее), а законтрактованная выручка (выручка без НДС по подписанным за отчетный период договорам и рамочным соглашениям) - 21,7 млрд рублей (рост на 13%).

Показатели компании оказались ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", подготовленного на основании прогнозов аналитиков банков и инвесткомпаний. Так, предполагалось, что выручка компании вырастет до 10,93 млрд рублей, EBITDA - до 3,95 млрд рублей, чистая прибыль - до 3,52 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составит 36,3%.

По итогам 2023 финансового года (завершился 31 марта 2024 года) выручка компании составила 9,14 млрд рублей, EBITDA - 3,91 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сохранилась на прежнем уровне - 42,8%, чистая прибыль увеличилась на 16%, до 3,1 млрд рублей.

В феврале 2024 года "Диасофт" провел IPO, общий размер которого составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Компания разместила акции (были включены во второй уровень листинга - ИФ) по верхней границе ценового диапазона - 4500 рублей за бумагу. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 47,25 млрд рублей.

Компания выплачивает дивиденды в размере не менее 80% EBITDA на ежеквартальной основе.

"Диасофт" является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиенты - более 150 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сам "Диасофт" - в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

В настоящее время ПАО "Диасофт" является головной структурой одноименной группы компаний (помимо самого ПАО в группу входят 12 компаний), в которых работают более 2 тыс. человек.