OFAC продлило лицензию для санкционных банков РФ на транзакции в атомной энергетике

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американские власти продлили разрешение на транзакции в сфере атомной энергетики с подсанкционными российскими банками.

Соответствующую генлицензию опубликовало в пятницу OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций). Срок ее действия - до 19 декабря 2025 года. Предыдущая версия лицензии истекала 30 июня.

Изначально эта лицензия, выпущенная в декабре 2024 года, распространялась только на Газпромбанк. Выдавая это разрешение, OFAC подчеркивало, что временное исключение из санкционного режима распространяется на проекты, запущенные до включения ГПБ в SDN List (датировано 21 ноября 2024 года). Речь может идти, например, о транзакциях, связанных с добычей/обогащением урана и производством топлива для АЭС, отмечало OFAC, обращая внимание, что в отношении новых проектов - в качестве примера приводилось строительство станции "Пакш-2" в Венгрии - лицензия не действует.

Впоследствии действие лицензии было распространено на Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Альфа-банк и несколько других кредитных организаций, а также госкорпорацию ВЭБ.РФ.