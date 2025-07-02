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Росстат отметил подорожание моркови за неделю на 2,5%

Лидерство по росту цен с начала года сохраняет свекла, которая подорожала в 1,7 раза

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В России с 24 по 30 июня морковь подорожала на 2,5%, сообщил Росстат.

Это стало самым высоким темпом роста цен на плодоовощную продукцию, информацию о которых предоставляет статистическое ведомство. Вместе с тем этот показатель был ниже, чем на предыдущей неделе, когда он составил 3,3%.

Ускоренные темпы снижения цен на картофель, наблюдавшиеся ранее, притормозили: на минувшей неделе картофель подешевел на 1,5% против снижения на 2,2% неделей ранее.

По данным Росстата, цены на капусту снизились на 1,5% (на 3,2% на предыдущей неделе), помидоры - на 1,3% (на 2,1%), лук - на 0,7% (на 1,5%), свеклу - на 0,7% (рост на 0,7%), бананы - на 0,7% (на 0,8%).

В то же время яблоки подорожали на 1,3% (на 1,5%), огурцы - на 1,2% (на 2,8%).

В целом цены на плодоовощную продукцию за неделю уменьшились на 0,1%. Неделей ранее снижение составляло 0,3%.

Лидерство по росту цен с начала года сохраняет свекла - в 1,7 раза. За нею следуют картофель и морковь - в 1,5 раза. Цены на лук выросли на 34,7%, капусту - на 34,2%, яблоки - на 22,1%.

Цены на помидоры были ниже, чем в начале года, на 21,5%, огурцы - на 47,1%, бананы - на 2,2%

В 2024 году цены на фрукты и овощи выросли в стране на 22,1%.

Росстат
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