Набиуллина назвала рост "экономики впечатлений" долгосрочным трендом

Появление новой парадигмы потребления происходит быстрее, чем ожидала глава ЦБ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Растущий спрос на сектор услуг меняет картину инфляции, рост "экономики впечатлений" является долгосрочным трендом, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ.

"Рост сектора услуг. Мы, кстати, это видим и в текущих тенденциях, когда у нас инфляция меньше замедляется в секторе услуг, все растущий спрос на сектор услуг. Это долгосрочная тенденция - рост сектора услуг, "экономики впечатлений". Люди готовы платить не столько за товары, сколько за уникальный опыт, эмоциональную вовлеченность, персональные сервисы, это подкрепляется технологическими (возможностями - ИФ). Возникает новая парадигма потребления", - сообщила она.

Это один из сдвигов в российской экономике, отметила она.

Эти сдвиги очевидны, масштабны и происходят быстрее, чем ожидала глава ЦБ.

Еще один сдвиг связан с адаптацией к последствиям санкций и разного рода ограничений. Роль внешней торговли в российской экономике уменьшается (снижается экспорт и импорт), большее значение приобретает внутренний рынок. При этом важны не только объемные показатели, сколько условия внешней торговли. "Надо сказать, в силу разного рода логистических, платежных проблем эти условия внешней торговли изменились не в нашу пользу. Это тоже надо учитывать, и это, думаю, не краткосрочный фактор", - добавила глава ЦБ.

Еще одна группа сдвигов связана с ускорением роста в отдельных секторах - машиностроении, приборостроении, национальной обороне и технологическом суверенитете.

Набиуллина также отметила изменение ситуации на рынке труда, удорожание рабочей силы. "Я считаю, что это удорожание рабочей силы - это не преходящий фактор, это для нас долгосрочные реалии", - заявила она.

Еще одно изменение связано с переходом на внутренние источники финансирования.

"Финансовая система это испытание выдержала и достаточно активно нарастила кредитование в первые два года, когда наши предприятия оказались отрезанными от внешних рынков, благодаря запасам капитала и устойчивости", - заявила глава ЦБ.

По ее мнению, структурная адаптация к внешним ограничениям в основных чертах завершилась. "Мы показали, что мы к этому умеем адаптироваться", - подчеркнула Набиуллина.

На повестку дня сейчас выходят структурные сдвиги совершенно иного типа, прежде всего технологические, они могут быть более масштабными по последствиям, чем то, что было в предыдущие два года, отметила глава ЦБ.

"Мы здесь не можем успокоиться. Да, мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена, но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы, мы на это можем опереться", - отметила Набиуллина.