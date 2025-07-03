VK приобрела видеоплатформу Viqeo для усиления рекламного направления "VK Видео"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ПАО "ВК" приобрело 100% видеоплатформы Viqeo (ООО "Викео"), говорится в данных ЕГРЮЛ.

Сделка была закрыта 1 июля.

Представитель компании подтвердил покупку, не уточнив параметры сделки.

По его словам, присоединение актива позволит "VK Видео" усилить свое рекламное направление.

Решения Viqeo позволяют встраивать видео на сайты и в другие сервисы.

Согласно бухотчетности, ООО "Викео" в 2024 году получило выручку в 48 млн рублей. Чистый убыток составил 36 тысяч рублей.