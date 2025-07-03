ЦБ видит незначительный рост проблемных активов в банковском секторе

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ видит рост проблемных активов в банковском секторе, но он небольшой, также отмечает снижение заявок на реструктуризацию в последнее время, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Обладая всей полнотой информации по банкам, естественно, как орган, который осуществляет надзор за банками, совершенно ответственно говорю, что эти опасения (о рисках банковского кризиса - ИФ) абсолютно необоснованны. Банковская система хорошо докапитализирована, несмотря на то, что этот капитал неравномерно распределен по банковской системе, запас капитала большой, это 8 трлн рублей. Да, мы видим определенное увеличение, но очень незначительное, доли проблемных активов, как в рознице, так и в корпоративном секторе, но оно небольшое", - сказала Набиуллина в ходе брифинга в рамках Финансового конгресса Банка России.

"Но это не проблема для банковской системы, потому что все эти кредиты очень хорошо покрыты резервами. Уровень резервов вполне достаточный, то есть капитал есть, резервы есть", - добавила она.

По ее словам, для того, чтобы не реализовались кредитные риски, ЦБ дал возможность банкам без необходимости создания резервов реструктурировать кредиты, но только те кредиты, где наблюдается восстановление их нормального обслуживания после того, как ставки начнут снижаться, и банки этим пользовались, но спрос на это снижается.

"Мы видим в последнее время, что спрос и заявки на реструктуризацию кредитов в последние месяцы снижаются. У каких-то банков выросли, они говорили, но в целом по банковской системе - снижаются", - сказала председатель ЦБ.