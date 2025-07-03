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"Норникель" снизил прогноз профицита никеля в 2025 году со 150 тысяч до 120 тысяч тонн

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - "Норникель" понизил прогноз профицита никеля до 120 тысяч тонн в 2025 году на фоне некоторого улучшения фундаментальных показателей рынка.

Спрос на никель, как ожидает компания, вырастет в этом году на 5%, до 3,62 млн т, из-за устойчивого использования никеля в Китае и инвестиционного спроса на никель, обусловленного ростом импорта никеля в Китай и сокращением запасов LME. Предложение увеличится на 4%, до 3,74 млн т.

"Несмотря на продолжающееся увеличение производства никеля в Китае и Индонезии, мы наблюдаем устойчивый спрос на никель в Китае, о чем свидетельствуют положительная динамика импорта металла, сокращение запасов на ЛБМ в апреле-мае 2025 года (снижение запасов месяц к месяцу зафиксировано впервые с мая 2023 года), ограниченная доступность никелевой руды в Индонезии, а также рост оплачиваемости MHP (смешанного гидроксидного остатка) и никелевого файнштейна", - говорится в обзоре рынка никеля.

В феврале "Норникель" оценивал профицит в 150 тысяч тонн, что соответствует уровню прошлого года, когда был зафиксирован профицит в течение третьего года подряд.

В 2026 году профицит, по оценке ГМК, возрастет до 130 тысяч т при росте спроса на 5% и предложения на 6%. Рост потребления никеля будет наблюдаться в секторах нержавеющей стали, спецсталей и сплавов, в то время как увеличение предложения будет сосредоточено в Индонезии и Китае. В тоже время потенциальные производственные риски в Индонезии могут повлиять на выпуск никеля в стране, а устойчивость потребительского спроса на нержавеющую сталь, в особенности в Китае, является потенциальным риском со стороны потребления.

Итоговая величина профицита будет во многом зависеть от устойчивости спроса на высокосортный никель (Class 1) в Китае, полагает компания.

Около 25% производителей никеля являются убыточными при текущих ценах, поэтому, несмотря на серию приостановок никелевых производств в 2024 году, в ближайшее время возможны новые закрытия нерентабельных активов за пределами Индонезии, оценивает "Норникель".

"Невзирая на неопределенность, связанную с новыми торговыми пошлинами США и геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, улучшение фундаментальных рыночных показателей и сокращение профицита внушают уверенность в краткосрочной и среднесрочной перспективе рынка никеля", - считает "Норникель".

Китай Норникель США LME Индонезия
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