Поиск

Международные резервы РФ с 20 по 27 июня увеличились на $0,5 млрд

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 27 июня составили $687,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 20 июня международные резервы равнялись $687,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.


Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти

Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти

Сбербанк понизит прогнозы по кредитованию на 2025 год

Банк России в июле обсудит снижение ставки, но гарантий не дает

Банк России в июле обсудит снижение ставки, но гарантий не дает

ЦБ видит незначительный рост проблемных активов в банковском секторе

Мировые ЦБ хотят наращивать долю золота в резервах и сокращать зависимость от доллара

Мировые ЦБ хотят наращивать долю золота в резервах и сокращать зависимость от доллара

В челябинских офисах связанных со Струковым компаний прошли обыски по делу о хищениях

Минстрой и Минцифры подготовят "дорожную карту" по переходу строительной отрасли на российский софт

Минстрой и Минцифры подготовят "дорожную карту" по переходу строительной отрасли на российский софт

Суд назначил на 8 июля заседание по иску о передаче государству доли Струкова в ЮГК

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6654 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });