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Приставы открыли исполнительное производство в отношении президента ЮГК

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Главное межрегиональное управление ФССП России открыло исполнительное производство в рамках иска об обращении в доход государства доли основного владельца ПАО "Южуралзолото" Константина Струкова в обществе, а также в ряде связанных компаний, сообщается в базе данных ФССП.

Согласно материалам в базе, производство открыто 2 июля в отношении Струкова в рамках выданного судом исполнительного листа, предмет исполнения - арест.

По данным картотеки суда, в рамках иска надзорного ведомства выдано свыше 300 исполнительных листов.

Как сообщалось, Генпрокуратура РФ 2 июля подала в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства доли основного владельца ПАО "Южуралзолото" Константина Струкова в обществе, его 100%-ной доли в УК "ЮГК", а также долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях "Хоум", "Уралвент", "Арбат-Сити", "Агрокомплекс "Экомодуль", "Сады Предгорья", "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод". Всего ответчиками по делу выступает 8 физических лиц.

В рамках иска Советский райсуд по ходатайству Генпрокуратуры принял обеспечительные меры. Их суть не уточнялась.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Струков является контролирующим акционером с долей около 68%.

Генпрокуратура РФ ФССП ЮГК Константин Струков
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